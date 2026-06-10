Hannukaisen risteyssiltaa Vantaalla korjataan, liikenne katkaistaan Kehä III:n rampilla 23.6.2026-31.8.2026 väliseksi ajaksi
11.6.2026 12:00:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Lentoasemantien ramppi (ramppi 21511) Kehä III:lta lännestä Lentoaseman suuntaan katkaistaan liikenteeltä Hannukaisen risteyssillan korjauksen ajaksi 23.6.2026 klo 00.00 - 31.8.2026 klo 21.00 väliseksi ajaksi.
Hannukaisen risteyssillan korjaaminen Vantaalla aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Kehä III:n ja Lentoasemantien (mt 135) liittymässä. Korjauksessa sillan pintarakenteet uusitaan.
Rampin 21511 osa 12 eli Lentoasemantien ramppi Kehä III:lta lännestä Lentoaseman suuntaan katkaistaan liikenteeltä Hannukaisen risteyssillan kohdalta tiistaina 23.6.2026 klo 00.00 ja avataan liikenteelle viimeistään maanantaina 31.8.2026 klo 21.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin
Liikenne ohjataan kiertotielle ensisijaisesti Pakkalantien ja Tikkurilantien kautta. Lentoasemalle pääsee myös Tuusulantien (Kt 45) ja Ilmakehän (mt 138) kautta.
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Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Mikael Sonck, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, puh. 0295 029 073
Työmaapäällikkö Jussi Sulkama, Oteran Oy, puh. 041 732 1211
Valvontakonsultti Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9961
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Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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