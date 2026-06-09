Akava: Akava Works -talousennuste nostaa Suomen talouden kasvuarviota vuodelle 2026

– Arvioimme, että Suomen talous kasvaa 1,2 prosenttia vuonna 2026 ja 1,3 prosenttia vuonna 2027, kun aiempi ennusteemme oli 0,5 prosenttia vuodelle 2026 ja 1,5 prosenttia vuodelle 2027. Tällainen melko vaatimaton kasvu on ripeintä vuoden 2021 jälkeen, kertoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä tukevat Suomen talouden piristymistä

– Viennin näkymät ovat kohentumassa. Maailmankauppa ponkaisi vahvaan nousuun helmi–maaliskuussa. Euroopan teollisuuden ostopäällikköindeksit kohosivat maalis–toukokuussa korkeimmilleen useaan vuoteen uhmaten levotonta Lähi-Idän tilannetta. Tämä on erinomainen uutinen, koska EU-alueen teollisuus on Suomen viennille tärkeä asiakaskunta ja sen kasvuodotusten voimistuminen kertoo vahvistuvasta vientikysynnästä, Sorjonen jatkaa.

Rakentaminen kasvaa, mutta asuinrakentamisen lama jatkuu toistaiseksi. Asuinrakennusinvestointien määrä on parina viime vuonna ollut noin 30 prosenttia tavanomaista pienempi ja vuoden 2026 alku oli jopa sitäkin vaisumpi. Uudiskohteita valmistuu poikkeuksellisen vähän.

Yksityinen kulutus piristyy vähitellen

– Yksityisen kulutuksen on kauan, mutta turhaan odotettu nousevan talouden kasvumoottoriksi. Karu totuus on, että yksityisen kulutuksen määrä on supistunut yhtäjaksoisesti jo kolmen kalenterivuoden ajan. Kuluttajien luottamus on pysynyt heikkona jo yli neljä vuotta. Kotitaloudet säästävät tavanomaista enemmän ja harkitsevat kuluttamista tarkasti. Jyrkästi kasvanut työttömyys jättää monille perheille niukasti valinnanvaraa, Sorjonen sanoo.

– Arvioimme yksityisen kulutuksen kasvavan keskimäärin noin 1 prosentin vauhtia vuosina 2026 ja 2027. Ensimmäisen neljänneksen vahvaa nousupyrähdystä seuraa luultavasti pieni takapakki, mutta sen jälkeen kulutus kasvaa verraten tasaisesti. Kotitalouksien reaalinen ostovoima paranee, Sorjonen arvioi.

Työllisyyden kohentumista pitää odottaa vuoden 2026 lopulle

Suomen työmarkkinat ovat heikentyneet huomattavasti odotettua enemmän ja pidempään. Työllisten määrä on vähentynyt noin kolmen vuoden ajan ja työttömien määrä on kasvanut jyrkästi. Työttömyysaste kohosi 10,6 prosenttiin huhtikuussa 2026.

– Työllisyyden heikkeneminen on edellisten 12 kuukauden aikana hidastunut selvästi ja työttömyyden nousussa näkyy orastavia taittumisen merkkejä. Ennusteemme mukaan tilanne pysyy tällaisena pitkälle syksyyn 2026. Vasta sen jälkeen työllisyys alkaa vähitellen kohentua ja työttömyys vähentyä. Arvioimme työttömyysasteen olevan keskimäärin 10,4 prosenttia vuonna 2026 ja 9,8 prosenttia vuonna 2027, Sorjonen sanoo.

Tutustu ennusteeseen https://akavaworks.fi/ennuste/talousennuste-6-2026-nuppu-aukeaa/

Katso talousennusteen esittelylähetys 11.6.2026 kello 9.30–10.30 osoitteessa https://akavaworks.fi/tapahtuma/akava-works-talousennusteen-esittelylahetys-11-6/