Rinki-ekopisteiden häiriöitä korjataan Joensuun alueella
11.6.2026 12:12:06 EEST | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Osa Joensuun alueen Rinki-ekopisteistä on päässyt täyttymään kuljettajien sairastapausten vuoksi. Tilannetta korjataan parhaillaan.
Monilla Joensuun ja ympäristökuntien Rinki-ekopisteillä on havaittu poikkeuksellista kartonki- ja muovipakkausten keräysastioiden täyttymistä ja siitä aiheutuvaa ympäristön roskaantumista. Harmillisen tilanteen syynä ovat kuljetushenkilökunnan samanaikaiset sairastapaukset.
Ringin operatiivinen johtaja Marko Turunen pahoittelee tilannetta. "Pisteiden pitäisi ilman muuta olla aina toimintakuntoisia ja mukavia käyttää. Alueen vilkkaimmat pisteet tyhjennetään normaalisti kaksi, kolmekin kertaa viikossa. Siksi muutaman päivän viivästys näkyy nopeasti näin suurina kertyminä."
Alueen ekopisteitä siivotaan parhaillaan ylimääräisen kaluston voimin. Turunen arvioi, että kaikki pisteet saadaan kuntoon viikon loppuun mennessä.
Rinki-ekopisteille saa tuoda maksutta lajiteltua kartonki-, lasi- ja muovipakkausjätettä sekä kodin pienmetallia. Sekajätettä ei pisteille saa tuoda.
Turunen muistuttaa myös, ettei pakkausjätteitä saa jättää maahan, vaikka ekopiste olisi täyttynyt: "Säiliön viereen jätetty jäte aiheuttaa nopeasti ympäristön roskaantumista ja houkuttelee haittaeläimiä. Siksi jätteitä pitäisi malttaa säilyttää kotona, kunnes piste on tyhjennetty, tai käyttää alueen muita pisteitä."
Ekopisteiden tyhjennys- ja siivousaikataulut voi tarkistaa osoitteesta https://rinkiin.fi/lajittelu-kotona/ekopisteet/
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Yhteyshenkilöt
Marko TurunenOperatiivinen johtaja, kuluttajapakkauskeräys, Suomen Pakkauskierrätys RINKI OyPuh:+358 503 850 727marko.turunen@rinkiin.fi
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Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
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