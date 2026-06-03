Vihreät: Lumensäilytyspaikka ei kuulu Keskuspuistoon

Helsingin Vihreät täydensivät eduskuntavaalien ehdokaslistaa monipuolisella joukolla 3.6.2026 18:45:52 EEST | Tiedote

Helsingin Vihreät nimesivät yhdistyksen kokouksessa 3.6. viisi ehdokasta kevään 2027 eduskuntavaaleihin. “Nyt nimettävät ehdokkaat täydentävät upealla ja monipuolisella osaamisellaan Helsingin vihreiden ehdokaslistaa. Ehdokashankinta on hyvällä mallilla ja valmistelut kohti eduskuntavaaleja täydessä vauhdissa”, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Venla Monter kuvailee. Ehdokkaaksi nimettiin seuraavat henkilöt: Maria Aarnilinna, opinto-ohjaaja ja kasvatustieteen maisteri Matti Lehto, Lead copywriter ja VTM Anja Presnukhina, aktivisti ja kahvilayrittäjä Iida Tani, kaupunginvaltuutettu ja yhteiskuntatieteiden maisteri Vini Venetvaara, Helsingin vihreiden nuorten puheenjohtaja Aiemmin Helsingin vihreät ovat nimenneet ehdokkaiksi Fatim Diarran, Atte Harjanteen, Mari Holopaisen ja Amanda Pasasen. Seuraavan kerran Helsingin Vihreät nimeävät ehdokkaita syksyllä.