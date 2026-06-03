Vihreät: Lumensäilytyspaikka ei kuulu Keskuspuistoon
11.6.2026 15:29:07 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin vihreiden valtuustoryhmä vastustaa lumensäilytyspaikan sijoittamista Metsälään Keskuspuiston virkistysalueelle. Kaupunkiympäristölautakunta päättää Metsäläntien lumenvastaanottopaikan kaavasta kokouksessaan 16.6.2026.
"Keskuspuisto on helsinkiläisten tärkein virkistys- ja luontoalue, eikä sitä ole varaa nakertaa. Luonto- ja metsäalueita ei saa nähdä loputtomana kaatopaikkana ihmistoiminnan jätteille. Maunulan majan läheisyyteen kaavaillun lumensäilytyspaikan tieltä kaatuisi noin 200 puuta ja se sijoittuisi osittain nykyisten virkistysreittien päälle Maunulan majan läheisyydessä. Sitä emme voi hyväksyä”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Amanda Pasanen.
Vihreät esittää, että jatkosuunnittelussa selvitetään vaihtoehtoisia sijainteja ja ratkaisuja lumen käsittelylle. Lumen lähivarastointia, sulatuspaikkoja sekä pysäköintialueiden nykyistä laajempaa hyödyntämistä lumensäilytykseen tulee selvittää korvaavina keinoina Keskuspuiston lumensäilytyspaikalle, ellei Länsi-Helsingistä ole löydettävissä toista laajaa-alaista säilytyspaikkaa.
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Yhteyshenkilöt
Amanda PasanenHelsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:040 9611330amanda.pasanen@gmail.com
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