Suomen miehet vakuuttavaan voittoon Tshekistä
12.6.2026 18:09:04 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomi otti miesten kaksoismaaottelun ensimmäisessä osassa vakuuttavan voiton, kun Tshekki kaatui Tampereella lukemin 5-1. Joukkueet kohtaavat toisen kerran lauantaina klo 10.30 Eerikkilässä, ja tuokin ottelu nähdään ilmaisena lähetyksenä SalibandyTV:ssä.
Tänään Suomi otti otteen jo avauserässä, ja se näkyi myös tulostaululla. Riku Hakanen nosti pienestä kulmasta avausosuman Eetu Sikkisen maalin takaa tarjoilemasta pallosta, ja Eemeli Salin lapioi toisella yrittämällä 2-0 Nico Salon laukauksen jälkeen. Ero näkyi myös torjunnoissa Tshekin Tomas Jurcon kirjauttaessa niitä erään kuusi Markus Laakson kolmea vastaan.
Suomen seuraavat kaksi maalia olivat näyttäviä, ja molemmat viimeisteli Joona Rantala. Keskialueelta lähtenyt klap klap -hyökkäys Juuso Aholan ja Luukas Hyvärisen kanssa muutti lukemiksi 3-0, ja päätösjaksolla Rantala ohjasi vielä suoran hyökkäyksen kruunuksi 4-0 Nico Jonaesonin takatolpalle täsmäämästä syötöstä. Tshekin päätös vetää maalivahti pois jo kolme ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua tuotti vielä lisämaalin kumpaankin päähän. Adam Zubek pilasi Simon Stranskyn hienosta syötöstä Suomen parhaana palkitun maalivahti Markus Laakson nollapelin, ja Luukas Hyvärinen nosti omalta alueelta loppunumerot tyhjiin 13 sekuntia ennen päätössummeria.
Ottelun jälkeen harjoiteltiin vielä lyhyt rangaistuslaukauskisa, jonka Suomi vei Nico Salon kieputuksella Markus Laakson peitettyä vastustajan kaikki kolme yritystä.
Juha Hautakankaan ottelukuviin
Salibandya, Tampere
Miesten maaottelu
Suomi–Tshekki 5-1 (2-0, 1-0, 2-1)
- erä: 4.37 Riku Hakanen (Eetu Sikkinen) 1-0, 12.37 Eemeli Salin (Nico Salo) 2-0.
- erä: 31.06 Joona Rantala (Luukas Hyvärinen) 3-0.
- erä: 43.09 Rantala (Nico Jonaeson) 4-0, 57.08 Adam Zubek (Simon Stransky) 4-1 im, 59.47 Hyvärinen (Juuso Ahola) 5-1 tm.
Torjunnat:
Markus Laakso Suomi 3+7+5=15,
Tomas Jurco Tshekki 6+8+4=18.
Jäähyt: Suomi 2 min, Tshekki 0 min.
Erotuomarit: Joni Kokkonen ja Tommi Virkki, Suomi.
Yleisöä: 765.
Suomen parhaana palkittiin maalivahti Markus Laakso.
Tshekki-maaotteluiden jälkeen miesten maajoukkueen seuraava kotimaan tapahtuma on lokakuussa Kokkolassa pelattava kolmen maan turnaus.
Salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä ja kisat huipentuvat Nokia Arenalla ratkaistaviin mitaliotteluihin.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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