Suomen miehet vakuuttavaan voittoon Tshekistä

Tänään Suomi otti otteen jo avauserässä, ja se näkyi myös tulostaululla. Riku Hakanen nosti pienestä kulmasta avausosuman Eetu Sikkisen maalin takaa tarjoilemasta pallosta, ja Eemeli Salin lapioi toisella yrittämällä 2-0 Nico Salon laukauksen jälkeen. Ero näkyi myös torjunnoissa Tshekin Tomas Jurcon kirjauttaessa niitä erään kuusi Markus Laakson kolmea vastaan.

Suomen seuraavat kaksi maalia olivat näyttäviä, ja molemmat viimeisteli Joona Rantala. Keskialueelta lähtenyt klap klap -hyökkäys Juuso Aholan ja Luukas Hyvärisen kanssa muutti lukemiksi 3-0, ja päätösjaksolla Rantala ohjasi vielä suoran hyökkäyksen kruunuksi 4-0 Nico Jonaesonin takatolpalle täsmäämästä syötöstä. Tshekin päätös vetää maalivahti pois jo kolme ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua tuotti vielä lisämaalin kumpaankin päähän. Adam Zubek pilasi Simon Stranskyn hienosta syötöstä Suomen parhaana palkitun maalivahti Markus Laakson nollapelin, ja Luukas Hyvärinen nosti omalta alueelta loppunumerot tyhjiin 13 sekuntia ennen päätössummeria.

Ottelun jälkeen harjoiteltiin vielä lyhyt rangaistuslaukauskisa, jonka Suomi vei Nico Salon kieputuksella Markus Laakson peitettyä vastustajan kaikki kolme yritystä.

Juha Hautakankaan ottelukuviin

Salibandya, Tampere

Miesten maaottelu

Suomi–Tshekki 5-1 (2-0, 1-0, 2-1)

erä: 4.37 Riku Hakanen (Eetu Sikkinen) 1-0, 12.37 Eemeli Salin (Nico Salo) 2-0. erä: 31.06 Joona Rantala (Luukas Hyvärinen) 3-0. erä: 43.09 Rantala (Nico Jonaeson) 4-0, 57.08 Adam Zubek (Simon Stransky) 4-1 im, 59.47 Hyvärinen (Juuso Ahola) 5-1 tm.

Torjunnat:

Markus Laakso Suomi 3+7+5=15,

Tomas Jurco Tshekki 6+8+4=18.

Jäähyt: Suomi 2 min, Tshekki 0 min.

Erotuomarit: Joni Kokkonen ja Tommi Virkki, Suomi.

Yleisöä: 765.

Suomen parhaana palkittiin maalivahti Markus Laakso.

Tshekki-maaotteluiden jälkeen miesten maajoukkueen seuraava kotimaan tapahtuma on lokakuussa Kokkolassa pelattava kolmen maan turnaus.

Salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä ja kisat huipentuvat Nokia Arenalla ratkaistaviin mitaliotteluihin.