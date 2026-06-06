SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Suositus syntyi, mutta työnantajien sitoutuminen jäi sumun peittoon
13.6.2026 11:04:45 EEST | SDP | Tiedote
Työministeri Matias Marttisen asettama kolmikantainen työryhmä pääsi perjantaina yhteiseen suositukseen, jonka mukaan työntekijälle tulisi maksaa palkka tilanteissa, joissa vaaratiedote estää töihin saapumisen tai aiheuttaa myöhästymisen. SDP varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Niina Malm pitää suositusta oikeansuuntaisena, mutta katsoo sen jättävän edelleen liikaa epävarmuutta työntekijöiden asemaan.
Malm muistuttaa, että suositus ei kuitenkaan sido työnantajia eikä ratkaise palkanmaksua koskevaa epäselvyyttä lopullisesti.
– Työntekijät tarvitsevat varmuutta, eivät tulkinnanvaraisia suosituksia. Nyt jää nähtäväksi, ovatko työnantajajärjestöt todella sitoutuneet siihen, että vaaratiedotteiden aikana pois töistä jääville maksetaan palkka. Aika sumeaksi jää työnantajapuolen sitoutuminen, Malm painottaa.
Malm viittaa myös työnantajapuolelta aiemmin kuultuihin kannanottoihin, joiden mukaan palkanmaksuvelvollisuutta ei olisi kaikissa tilanteissa.
– Vielä hetki sitten kuulimme väitteitä siitä, ettei palkkaa tarvitsisi maksaa, vaikka viranomaiset kehottavat ihmisiä pysymään poissa työpaikoilta turvallisuussyistä. Jos nyt yhteinen näkemys on muuttunut, työnantajapuolen kannattaa kiillottaa kantaansa myös käytännön tasolla ja sitoutua siihen julkisesti, Malm alleviivaa.
Malm korostaa, että drooniuhkien ja muiden poikkeustilanteiden lisääntyessä työelämän pelisääntöjen on oltava kaikille selvät.
– Työntekijän on voitava luottaa siihen, ettei hän menetä palkkaansa siksi, että toimii viranomaisten antamien turvallisuusohjeiden mukaisesti. Se on sekä oikeudenmukaista että yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta välttämätöntä, Malm sanoo.
Malm nostaa esiin myös käynnissä olevat keskustelut teknologiateollisuuden työehtosopimusten jatkosta. Hänen mukaansa työmarkkinoilla tarvitaan nyt vakautta ja ennakoitavuutta.
– On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet löytävät yhteisen ratkaisun ennen juhannusta ja että työehtosopimusten jatkosta saadaan selkeät linjaukset ennen lomakautta. Työntekijät ja yritykset tarvitsevat vakautta epävarmassa maailmantilanteessa, Malm korostaa.
Malm pitää tärkeänä, että työmarkkinoilla jatketaan neuvottelujen tietä myös tulevissa palkka- ja työehtokysymyksissä.
– Suomalainen sopimusyhteiskunta toimii parhaiten silloin, kun osapuolet kantavat vastuunsa ja sitoutuvat yhteisiin ratkaisuihin. Nyt samaa vastuunkantoa tarvitaan myös siinä, että työntekijöiden toimeentulo turvataan poikkeustilanteissa ilman epäselvyyksiä, Malm päättää.
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Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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