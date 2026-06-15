Politiikkasuositus: Suomen energiajärjestelmä tarvitsee lisää joustoa
16.6.2026 09:00:00 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tutkijat ehdottavat lisää joustoa Suomen energiamarkkinoille. Tuoreen politiikkasuosituksen mukaan Suomi voi luoda fossiilivapaan ja edullisen energiajärjestelmän ensimmäisenä maailmassa, mutta se edellyttää kulutuksen ohjausta, energiavarastoja, älykkäitä rakennuksia ja ratkaisuja.
Tampereen yliopiston, LUT-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat laatineet politiikkasuosituksen, joka ehdottaa toimenpiteitä fossiilivapaan ja edullisen energiajärjestelmän saavuttamiseksi.
Politiikkasuositus perustuu Strategisen tutkimuksen neuvoston PHOENIX- ja FLAIRE-tutkimushankkeiden tuloksiin.
Tutkijat ehdottavat kuutta konkreettista toimenpidekokonaisuutta. Ne kannustavat käyttämään sähköä silloin, kun sitä on runsaasti saatavilla ja vähentämään, kun sähkötehosta on pulaa.
Tutkijoiden mukaan edullinen ja lähes päästötön sähkö Suomessa luo teollisuudelle merkittävän kilpailuedun. Joustava energiajärjestelmä lisää myös huoltovarmuutta.
– Joustava energiajärjestelmä syntyy markkinaehtoisesti, jos valtio luo sille toimivat puitteet ennakoivilla päätöksillä sähkömarkkinoista, maankäytöstä, rakentamisesta, suurista sähkönkäyttäjistä ja kotitalouksien energianeuvonnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä, sanoo älykkäiden sähköverkkojen professori Sami Repo Tampereen yliopistosta.
Politiikkasuositukset
- Turvataan markkinaehtoisuus sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinoiden toimintaa ei saa häiritä energiankulutukseen kohdistuvilla hintatuilla tai muilla markkinaa vääristävillä toimilla. Kun hintojen annetaan vaihdella markkinaehtoisesti, markkina luo kannusteet joustolle.
- Velvoitetaan uudet sähkönkäyttäjät kulutusjoustoon. Uudet suuret sähkönkulutuskohteet, kuten datakeskukset ja energiavarastot, tulee velvoittaa siihen, että ne ovat joustavia ja tukevat sähköjärjestelmää.
- Puretaan esteet uusiutuvan energian sijoittumiselle. Maantieteellisesti laaja uusiutuvan energian sijoittuminen tasaa sääriippuvaisen tuotannon vaihteluita ja vähentää siirtoverkon alueiden välisiä pullonkauloja.
- Edistetään sähkömarkkinoiden kansainvälistä integraatiota. Rajat ylittävä yhteistyö Pohjoismaiden, Baltian ja Keski-Euroopan kanssa turvaa sähkön käyttövarmuuden.
- Otetaan rakennukset ja sähköautot mukaan joustoon. Kotitalouksissa on kasvava joustopotentiaali, joka voidaan liittää mukaan sähkömarkkinoihin ja energianhallintaan.
- Tuetaan kotitalouksien päätöksentekoa kehittämällä energianeuvontaa. Kotitalouksia kannattaa tukea neuvonnalla ja energialukutaidon vahvistamisella, jotta kuluttajat osaavat valita omaan talouteensa ja riskinottokykyynsä parhaiten sopivan sopimuksen ja energiaratkaisut.
Tutustu politiikkasuositukseen: Energiajärjestelmän joustot tuovat kilpailukykyä ja huoltovarmuutta
PHOENIX-hanke arvioi energiajärjestelmän hyötyjen ja kustannusten/haittojen jakautumista Suomessa ja suunnittelee ratkaisuja ja käytäntöjä, jotka tukevat oikeudenmukaisempaa jakautumista.
FLAIRE-hanke tutkii kulutusjoustoon perustuvien ratkaisujen mahdollisuuksia ja esteitä kotitalouksissa ja kunnissa energiajärjestelmän muutosjouston lisäämiseksi.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sami Repo, professori, Tampereen yliopisto
sami.repo@tuni.fi
p. 040 849 0454
Tampereen yliopisto
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