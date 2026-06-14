SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Haluaako hallitus seuraavaksi hiljentää järjestöjen kriittiset äänet yhteiskunnassa?

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli julkisesti viestipalvelu X:ssä sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin STEA-hakukriteerejä koskevaa päätöstä ja totesi, ettei linjausta ole käsitelty yhdessä hallituksessa eikä sitä voida hyväksyä sellaisenaan. STEA:n julkaisemien uusien kriteerien mukaan jatkoavustuksia ei vuonna 2027 myönnettäisi järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.

– Mikäli linjaukset uusista kriteereistä pitävät paikkaansa, herää vakava huoli siitä, onko hallitus vaientamassa järjestöjen ääntä poliittisin perustein samaan aikaan, kun niiden rahoitusta on jo leikattu voimakkaasti, Perholehto sanoo.

– Tämän lisäksi järjestöjen, niiden työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta on täysin kohtuutonta, että hallituksen sisältä tuleva viestintä on näin ristiriitaista. Hallituksen on syytä päättää, tehdäänkö politiikkaa valtioneuvostossa vai X:ssä. Järjestöjen tulevaisuus ei voi riippua ministereiden someväittelystä, Perholehto sanoo.

– Hallituksen linja on levällään kuin Jokisen eväät. Hallituksen on nyt kerrottava selkeällä suomenkielellä kansalaisille, onko sen tavoitteena vaientaa järjestökentän kriittiset äänet ja ovatko julkaistut kriteerit hallituksen yhteinen linja vai eivät, Perholehto vaatii.

– Järjestöt tekevät korvaamatonta työtä ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden eteen. Niillä on myös oikeus nostaa esiin epäkohtia ja vaatia muutoksia. Hallituksen on lopetettava ristiriitaiset viestit ja X-viestipalvelun kautta kansalaisille kommunikointi ja kerrottava selvästi, mikä sen kanta on, Perholehto summaa.