Koulutustason nosto ei saa tapahtua laadun kustannuksella

Uusi eurooppalainen yhtiömuoto ei saa olla kiertotie työ­ehtojen polkemiseen 28.5.2026 08:25:13 EEST | Tiedote

EU-komission esitys uudesta eurooppalaisesta yhtiömuodosta, EU Incistä, sisältää merkittäviä riskejä työntekijöiden oikeuksille ja reilulle kilpailulle. Esitystä on korjattava, jotta se ei mahdollista sääntelyn kiertämistä tai johda kilpailuun työehdoilla, vaan tukee Euroopan kilpailukykyä kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.