Uudenmaan alueella tuetaan vesienhoitoa edistäviä hankkeita tänä vuonna yli miljoonalla eurolla

Valmeri-hankkeessa toteutetaan valuma-aluekunnostustyötä ja vähennetään Länsi-Uudenmaan rannikkoalueelle johtuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Mankinjoen kunnostus 2026–2027-hankkeen tavoitteena on aloittaa Mankinjoen vesistön laajuinen valuma-aluelähtöinen kunnostustoiminta, tavoitteena vähentää valuma-alueelta tulevaa ulkoista ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

VALURAN-hanke vastaa Länsi-Uudenmaan jokien ja rannikkovesien heikentyneeseen ekologiseen tilaan, jota kuormittavat erityisesti maa- ja metsätalouden ravinnevalumat, eroosio ja ilmastonmuutoksen lisäämät rankkasateet. Hanke-alueeseen kuuluvat Inkoon-, Ingarskilan-, Siuntion- ja Eestinkylänjoet sekä rannikon läheiset välivaluma-alueet Hangosta Kirkkonummelle. Hankkeessa toteutetaan käytännön vesienhallintatoimenpiteitä, kuten kosteikkoja ja kaksitasouomia. Ratkaisuissa korostuvat monihyödyt: vesiensuojelu paranee, tulvariskit pienenevät, uomien eroosio vähenee ja elinympäristöt monipuolistuvat. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä maanomistajien, kuntien ja alueellisten hanketoimijoiden hankkeiden kanssa.

Uudenmaan elinvoimakeskus pystyy vuonna 2026 tukemaan edellä mainittuja hankkeita ja monia muita vesienhoitoa edistäviä hankkeita Uudenmaan alueella myöntämällä avustusta noin 0,9 miljoonaa euroa. Hankkeita toteutetaan vuosien 2026–2028 aikana.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus myönsi avustusta vesistöjen kunnostamiseen Uudenmaan alueella Haarajoen myllypadon purkaminen, Kaitarannankosken pohjakynnyksen rakentaminen ja koskikunnostus -hankkeeseen sekä Mankinjoen padon kunnostuksen toteutukseen yhteensä noin 280 000 euroa.

Myös tänä syksynä on haettavissa avustuksia vesienhoidon edistämiseen ja vesistökunnostusten toteuttamiseen 15.9.-30.10.2026. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista tiedotetaan, kun haku käynnistyy.

Söderland Viivi Kaasonen / WWF

Myös maaseuturahoitusta haettavissa vesien tilan parantamiseen

Uudenmaan elinvoimakeskuksella on myönnettävissä noin 350 000 euroa EU:n yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin vuonna 2026. Tuki myönnetään Uudenmaan maaseutualueelle.

Teemahaun kautta etsitään konkreettisia tekoja, joilla voidaan muun muassa hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta. Tukea voi saada yhdistys tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö ja tukiprosentti on jopa 80 prosenttia kustannuksista.

Ensimmäinen teemahaku on avoinna 1.6.-30.8.2026 ja toinen haku 1.9.- 31.10.2026. Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät verkkosivuilta: https://maaseutu.fi/kehittajalle/ymparisto-ja-ilmasto/