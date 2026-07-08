Tuula Sipilän lastenkirja kutsuu nauttimaan luonnon tarkkailusta sympaattisten lammen olentojen tarinoiden kautta

Tuula Sipilän lastenkirja Seitsemän päivää lammella on julkaistu Aviadorin kustantamana.

"Päivän tyyneys kelluu lammen yllä, ja vesimittari lekottelee vedenkalvolla,

huikkaa korennolle hyvät huomenet ja sitten

siroilla hyppyjaloillaan halkoo vedenkuultavaa pintaa ja



jättää jälkeensä nopeasti hiipuvan vanan."

--

"Pian kuuluu taas kaakkurin salaperäinen huutelu, joka

leikkaa seesteiseen keskipäivään tarkan viillon

niin kuin vain taitavimmat taikurit taikasauvallaan.



Kun tällaista hetkeä kuuntelee varovaisesti ihastellen, voi kuulla oman

sydämensä sykkivän."

Elokuussa 2026 teoksen kuvituksia pääsee ihailemaan Aviadorin Kulttuurikulman (Liisankatu 19, Helsinki) seinillä kuvittaja Anna Helmisen kuvitusnäyttelyssä. Kirjan julkistusjuhlaa sekä näyttelyn avajaisia vietetään maanantaina 3.8. klo 18 Kulttuurikulmassa. Tervetuloa!

Tuula Sipilä on helsinkiläinen runoilija ja taiteilija, joka on opiskellut luovaa kirjoittamista erilaisilla kursseilla ja Kriittisen korkeakoulun Kirjoittajakoulussa vuosina 2014–16. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri ja kirjoittaa asiatekstejä työssään viestinnän parissa. Tuula on julkaissut runokokoelmia ja lastenkirjoja. Hänen visuaalista runouttaan on voinut nähdä mm. digitaalisen runouden Nokturno.fi-sivustolla, ja hän on pitänyt useita näyttelyitä.

Anna Helminen (s. 1994) on tamperelainen kuvataiteilija, kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä. Hän on valmistunut ammattitaiteilijaksi vuonna 2018 ja opiskelee nykyisin sarjakuvataidetta Tanskassa. Anna on toiminut lastenkirjakuvittajana vuodesta 2019 ja pitänyt myös useita taidenäyttelyitä ympäri Suomea.

SIPILÄ, TUULA : Seitsemän päivää lammella

32 sivua

ISBN 9789523815056

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.