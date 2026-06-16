Elina Backmanin supersuosittu Saana Havas -sarja on myynyt jo 210 000 kappaletta! Uutuusromaani Joka yksin jää on vahvatunnelmainen jännäri nuoruuden vimmasta ja vaietusta rakkaudesta
17.6.2026 09:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Suomalaisen jännityskirjallisuuden kärkinimiin kuuluvan Elina Backmanin dekkareita on myyty Suomessa jo 210 000 kappaletta, ja kirjat ovat olleet kahdesti ehdolla Ruotsissa parhaaksi käännösdekkariksi. Huippusuositun jännärisarjan kuudennessa osassa Joka yksin jää true crime -podcastaaja Saana Havas palaa Hartolaan. Kun Leivonmäen kansallispuistosta löytyy metsähauta, alkaa selvitys vainajasta ja tapahtumista, jotka kietoutuvat myös vanhaan rikokseen.
Saana Havas ja rikosetsivä Jan Leino ovat suhteessaan uuden edessä. Saana matkustaa lomailemaan Inkeri-tätinsä luo Hartolaan kertoakseen tädille suuren uutisen.
Kun Leivonmäen kansallispuistosta löytyy metsähauta, Saanan uteliaisuus herää. Kuka on haudattu kaikessa hiljaisuudessa metsään? Samaan aikaan Jan ja hänen kollegansa Rynkky saavat pöydälleen KRP:ssa vanhan tapauksen: Nuori nainen katosi Vääksyssä jälkiä jättämättä. Jokin tapauksessa ei täsmää. Missä mahdollinen ruumis on nyt? Onko poliisi pidättänyt aikoinaan väärän ihmisen? Kuka on oikea syyllinen? Löytyykö murhaaja vuosien jälkeen?
"Minulla on mukava kiinnekohta uusimman romaanini tapahtumapaikkaan Toivakkaan, sillä käymme siellä kesäisin kaupassa. Toivakan kuuluisin nähtävyys, vanha puukirkko maalauksineen on kutkutellut mielessäni jo kauan. Idean kirjaan sain juuri kirkon kattomaalauksista", Elina Backman kertoo.
"1970-luvulla Pellervo Lukumies maalasi omat teoksensa Alvar Aallon suunnittelemien maalausten päälle. Kun näin maalaukset ja erityisesti Kati Joosefiina -hahmon, tiesin että se on tarinan alku. Maalaukset ovat todella upeita ja raflaavia, hahmot näyttävät siltä kuin olisivat lähdössä yökerhoon!"
Saana Havas -sarjan edellisistä osista sanottua:
"Backmanin kerronta on jälleen erinomaisen sujuvaa [...] Erityisesti tarinan taidokas rytmitys ilahduttaa taas. Kirjailija kuljettaa jouhevasti rinnakkain menneisyyttä ja nykyisyyttä, maalais- ja kaupunkimaisemia sekä eri hahmojaan." –Helsingin Sanomat
”Backman on taitava dekkaristi.” –Helsingin Sanomat
”Vahvaa, klassista rikoskirjallisuutta.” –Dagens Nyheter
"Paikalliskuvaus ja ilmapiirin luominen ovat Backmanin vahvuuksia hallitun kerronnan ohella." –Helsingin Sanomat
”Täysosuma.” –Kansan Uutiset
”Jännittävä ja taitavasti rakennettu kokonaisuus.” –Helsingin Sanomat
”Jo esikoisessaan Elina Backman osoittautui todelliseksi taituriksi ja nyt hän vielä ylittää itsensä.” –Kansan Uutiset
”Jännitystä, rakkautta ja niin kaunista kieltä, että tätä on puhdas ilo lukea.” –Smålandsposten
”Älykäs ja jännittävä.” –Kapprakt
”Mainio kirjallinen välipala.” –Gloria
"Tunnelma säilyy tiiviinä, mutta samalla kuitenkin kesäisen leppoisana. Paikalliskuvaus ja ilmapiirin luominen ovat Backmanin vahvuuksia hallitun kerronnan ohella ja ne pätevät tässäkin." –Helsingin Sanomat
Elina Backman (s.1983) on helsinkiläinen dekkarikirjailija. Hänen palkintoja ja ehdokkuuksia kahminut dekkarisarjansa on hurmannut niin lukijat kuin kriitikot Suomessa ja maailmalla. Kun kuningas kuolee (2020) aloitti Havas-sarjan, jonka käännösoikeudet on myyty jo 17 maahan.
Joka yksin jää julkaistaan 23.6.2026.
Kirja julkaistaan painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Painetut ja sähköiset arvostlukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
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