Arto Maaninen eroaa Oulun yliopiston​ rehtorin tehtävästä​

Arto Maaninen on ilmoittanut eroavansa Oulun yliopiston rehtorin tehtävästä ja irtisanoutunut Oulun yliopiston palveluksesta henkilökohtaisista syistä. Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 16.6.2026 myöntää eron rehtorin tehtävästä välittömästi.​

Hallitus käynnistää rehtorin tehtävän täytön elokuussa. Hallitus nimitti yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhdan hoitamaan rehtorin tehtävää 16.6. alkaen uuden rehtorin aloittamiseen saakka.​

Arto Maanisen irtisanoutumisen taustalla on yliopiston hallituksen käynnissä ollut harkinta luottamuksesta rehtoria kohtaan. Luottamusta on jouduttu arvioimaan johtuen Maanisen alkoholinkäytöstä ja epäasiallisesta käyttäytymisestä yliopiston henkilöstötilaisuudessa.​

”Tilanne on yllättävä ja ikävä. Tämä ratkaisu on kuitenkin se, jolla varmistamme Oulun yliopiston arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisen organisaation kaikilla tasoilla. Kiitän Arto Maanista hänen työstään yliopiston vararehtorina ja rehtorina. Haluan korostaa, että luottamuskysymys ei liittynyt yliopiston päätöksentekoon tai sen valmisteluun”, yliopiston hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo.

Lisätiedot:

Marja Jokinen

Viestintäjohtaja

Oulun yliopisto

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