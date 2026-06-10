HSL:n joukkoliikenne sai kiitettävän arvosanan – tyytyväisyys nousussa kaikissa liikennemuodoissa
16.6.2026 13:50:15 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL:n joukkoliikenne saa matkustajilta kiitettävän arvosanan: 80 prosenttia asiakkaista kertoo olevansa tyytyväisiä palveluun kevään 2026 tutkimuksessa. Tulos on hieman parempi kuin viime syksynä (79 %) ja jatkaa myönteistä kehitystä.
Tyytyväisyys kasvoi kaikissa liikennemuodoissa. Kärjessä ovat metro ja pikaratikka 15, joissa tyytyväisten osuus nousee 83 prosenttiin. Muussa ratikkaliikenteessä tyytyväisyys on 81 prosenttia ja busseissa 80 prosenttia. Lähijunaliikenteessä osuus on 79 prosenttia.
Kiitoksia täsmällisyydestä ja lipun ostamisen helppoudesta – kirittävää kuuntelussa
Erityisesti metron täsmällisyys saa kiitosta: 86 prosenttia matkustajista on siihen tyytyväisiä. Pikaratikoissa vastaava luku on 82 prosenttia ja raideliikenteessä noin 81 prosenttia. Bussiliikenteessä tyytyväisyys täsmällisyyteen jää selvästi alemmaksi, 67 prosenttiin.
Asiakkaat antavat hyvät arviot myös lipun ostamisen helppoudesta (85 %) ja lipuntarkastajien toiminnasta (79 %). Sen sijaan vain 44 prosenttia kokee, että HSL kuuntelee heidän tarpeitaan. Kaluston siisteyteen on tyytyväisiä 73 prosenttia matkustajista ja lippuvalikoimaan 65 prosenttia.
HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin digitaalisella kyselytutkimuksella bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä. Tutkimus toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Keväällä 2026 tutkimukseen osallistui noin 23 000 matkustajaa.
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
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Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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