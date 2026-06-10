Paras Lidl palkittu: Helsingin Pihlajamäen myymälä nappasi voiton
16.6.2026 15:09:16 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomen Lidl-myymälät ottavat vuosittain mittaa toisistaan ketjun omassa valtakunnallisessa myymäläkilpailussa. Tänä vuonna Suomen parhaan Lidlin titteli ja palkintopokaali matkasivat Helsinkiin Pihlajamäen myymälään. Pihlajamäessä onnistuttiin parantamaan myymälän toimintaa ja tuloksia hienosti edelliseen vuoteen verrattuna.
Lidl palkitsee vuosittain parhaan myymälän 210 myymälän verkostostaan. Myymäläkilpailussa mitataan arjen työhön liittyviä osa-alueita, joihin myymälän henkilökunta voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa. Arvioitavia kategorioita ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys, tehokkuus, hävikin määrä sekä HeVi- ja paistopistetuotteiden myynnin kehitys. Pihlajamäen myymälä erottui edukseen parantamalla tuloksiaan tasaisen vahvasti kaikissa kategorioissa, mutta kehitystä tapahtui erityisesti asiakastyytyväisyyden sekä inventaarioiden tarkkuuden saralla.
– Tämä on upea saavutus! Iso kiitos koko henkilökunnalle hyvästä työstä. Seuraamme myymälöiden tuloksia ja kehitystä säännöllisesti pitkin vuotta, ja Pihlajamäessä tehty pitkäjänteinen työ kantaa nyt hedelmää. Mahtavaa saada pokaali pitkästä aikaan Helsinkiin! iloitsee aluepäällikkö Nora Paavilainen.
Voitto tuli positiivisena yllätyksenä koko henkilöstölle, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun Pihlajamäen myymälä on napannut voiton. Viime vuonna kilpailun voitti Lieksan myymälä.
Yhdessä tekeminen onnistumisen ytimessä
Pihlajamäen myymälässä toiminnan kehittäminen on ollut koko henkilökunnan yhteinen asia. Asetetut tavoitteet otettiin hyvin vastaan, ja koko tiimi sitoutui työskentelemään kohti yhteistä maalia. Menestyksen taustalla onkin Pihlajamäen poikkeuksellisen vahva yhteishenki, jonka voimin on jaksettu painaa töitä.
– Pihlajamäessä on vahva tekemisen meininki, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Tämä hyvä energia välittyy myös ulospäin asiakkaillemme, mikä näkyy myymälän arjessa sujuvana asiointina ja laadukkaana asiakaspalveluna, Paavilainen summaa.
Vuoden myymälä saa palkinnoksi 6000 euroa henkilöstön yhteiseen kivaan tekemiseen. Voittoa on juhlittu Pihlajamäen myymälässä kakkukahvein.
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Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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