Aviador Kustannus

Jarmo Kurosen tietoteos tallentaa varhaisen suomalaisen jazzyhtyeen vaiheet aitiopaikalta – julkistustilaisuus Pori Jazzeilla 15.7.

6.7.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Tämä tietokirja kertoo Klaus Salmi & Ramblers -orkesterin historiasta. Ramblers oli ensimmäisiä kotimaisia jazzkokoonpanoja ja se julkaisi ensimmäisten joukossa olleen jazzlevytyksen ”Muistan sua, Elaine” alkuvuonna 1932 – äänitys oli tehty edellisenä syksynä.

Kansi: Jari Mattila
Kansi: Jari Mattila

Jarmo Kurosen tietokirja Klaus Salmi & Ramblers on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Andania-höyrylaivan saapuminen Suomeen vuonna 1926 aiheutti jazzin merkittävän kehitysvaiheen, uuden musiikin suunnan, innostaen nuoria muusikoita kuten Klaus Salmea (1908–1987).

Pasunisti ja orkesterinjohtaja Klaus Salmi aloitti musiikillisen uransa 1920-luvun puolivälissä, toimien monissa suomalaisissa yhtyeissä, tehden satoja sovituksia ja tuottaen satoja levytyksiä. Vuosina 1931–1961 aluksi Helsingissä, sitten Turussa ja jatkosodan jälkeen uudelleen Helsingissä esiintyneen Ramblersin toiminta elpyi Klaus Salmen muutettua Kuopioon 1973. Entisenä yhtyeen jäsenenä Jarmo Kuronen kertoo myös orkesterin Kuopion aikakaudesta vuosina 1975–1985. Kirjassa on runsaasti valokuvia.

Jarmo Kuronen (s. 1960) on lääketieteen tohtori ja vibrafonisti. Kuronen soitti Klaus Salmi & Ramblers -orkesterissa vuosina 1975–1985 ja esiintyi myös Ramblers-orkesterin äänitteillä. Kurosen kirjallinen tuotanto kattaa artikkelijulkaisuja, kirja-artikkeleita ja kirjoja lääketieteestä, lääketieteen historiasta, sota- ja, sukuhistoriasta, sukututkimuksesta sekä kansanlääkinnästä. Tuorein kirja Klaus Salmi & Ramblers hyödyntää laajaa lähdeaineistoa, muun muassa Klaus Salmen arkistoja sekä haastatteluja.

Kirjan julkistustilaisuus Pori Jazzeilla keskiviikkona 15.7.

Klo 14–15 pääsymaksuton konsertti: Ramblers Memorial Orchestra SATA Shipbuilding -lavalla Jazzkadulla

Konsertin jälkeen kirjan julkistustilaisuus Porin Raatihuoneen (Hallituskatu 9) toisessa kerroksessa 15.30 alkaen. Kirjailija Jarmo Kurosta haastattelee kustantaja Vesa Tompuri. Lisäksi kirjamyyntiä ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KURONEN, JARMO : Klaus Salmi & Ramblers
332 sivua
ISBN 9789523815247
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

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Kuvat

Kansi: Jari Mattila
Kansi: Jari Mattila
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Jarmo Kurosen kuva © Esa Kärki
Jarmo Kurosen kuva © Esa Kärki
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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