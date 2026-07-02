Jarmo Kurosen tietoteos tallentaa varhaisen suomalaisen jazzyhtyeen vaiheet aitiopaikalta – julkistustilaisuus Pori Jazzeilla 15.7.

Jarmo Kurosen tietokirja Klaus Salmi & Ramblers on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Andania-höyrylaivan saapuminen Suomeen vuonna 1926 aiheutti jazzin merkittävän kehitysvaiheen, uuden musiikin suunnan, innostaen nuoria muusikoita kuten Klaus Salmea (1908–1987).



Pasunisti ja orkesterinjohtaja Klaus Salmi aloitti musiikillisen uransa 1920-luvun puolivälissä, toimien monissa suomalaisissa yhtyeissä, tehden satoja sovituksia ja tuottaen satoja levytyksiä. Vuosina 1931–1961 aluksi Helsingissä, sitten Turussa ja jatkosodan jälkeen uudelleen Helsingissä esiintyneen Ramblersin toiminta elpyi Klaus Salmen muutettua Kuopioon 1973. Entisenä yhtyeen jäsenenä Jarmo Kuronen kertoo myös orkesterin Kuopion aikakaudesta vuosina 1975–1985. Kirjassa on runsaasti valokuvia.



Jarmo Kuronen (s. 1960) on lääketieteen tohtori ja vibrafonisti. Kuronen soitti Klaus Salmi & Ramblers -orkesterissa vuosina 1975–1985 ja esiintyi myös Ramblers-orkesterin äänitteillä. Kurosen kirjallinen tuotanto kattaa artikkelijulkaisuja, kirja-artikkeleita ja kirjoja lääketieteestä, lääketieteen historiasta, sota- ja, sukuhistoriasta, sukututkimuksesta sekä kansanlääkinnästä. Tuorein kirja Klaus Salmi & Ramblers hyödyntää laajaa lähdeaineistoa, muun muassa Klaus Salmen arkistoja sekä haastatteluja.

Kirjan julkistustilaisuus Pori Jazzeilla keskiviikkona 15.7.

Klo 14–15 pääsymaksuton konsertti: Ramblers Memorial Orchestra SATA Shipbuilding -lavalla Jazzkadulla

Konsertin jälkeen kirjan julkistustilaisuus Porin Raatihuoneen (Hallituskatu 9) toisessa kerroksessa 15.30 alkaen. Kirjailija Jarmo Kurosta haastattelee kustantaja Vesa Tompuri. Lisäksi kirjamyyntiä ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KURONEN, JARMO : Klaus Salmi & Ramblers

332 sivua

ISBN 9789523815247

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.