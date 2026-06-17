Nokia kasvattaa 6G- ja puolustusverkkojen tuotekehitystä Suomessa Business Finlandin tukemana

Nokia investoi 6G-teknologian ja puolustussektorin verkko- ja sensoriratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön Suomessa yli 100 miljoonaa euroa. Business Finland rahoittaa investointeja kahden hankkeen kautta, jotka ovat Growth in Finland sekä käynnissä olevan LEAD-veturihankkeen laajennus. Hankkeille myönnetty rahoitus on yhteensä 40 miljoonaa euroa. Investoinnit vauhdittavat uusien osaajien rekrytointia, tutkimus- ja kehitystoiminnan laajentamista sekä syventävät yhteistyötä suomalaisen teknologiaekosysteemin kanssa.

"Nokian rooli suomalaisella t&k-kentällä on ollut erittäin suuri ja vaikutuksiltaan sekä laaja-alainen että pitkäaikainen. On Suomen etu, että jatkossakin kotimainen radioverkko-osaaminen on maailman huippua ja mahdollistaa osaamisperusteisen uuden arvon luomista juuri Suomessa. Arvoa syntyy Nokian menestyessä ja maailmanluokan teknologiaosaamisen läikkyessä laajasti Suomen teknologiseen ekosysteemiin. Nokian molemmat hankkeet liittyvät voimakkaasti myös turvallisuuteen, mikä on ensiarvoisen tärkeää Suomen oman puolustuskyvyn sekä laajemman kansallisen turvallisuuden ja kasvuliiketoiminnan kannalta", sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.

“Business Finlandilla on tärkeä rooli suomalaisen innovaatioekosysteemin vahvistamisessa. Sen pitkäjänteinen sitoutuminen 6G-teknologian ja puolustussektorin verkko- ja sensoriratkaisujen kehittämiseen Suomessa on vahva osoitus koko ekosysteemin yhteisestä tahtotilasta vahvistaa Suomen teknologiajohtajuutta ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä”, kertoo Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja ja Suomen maajohtaja Mikko Hautala.

Business Finlandin rahoitus kannustaa yrityksiä nopeaan, rohkeaan ja kunnianhimoiseen uudistumiseen. Yhtenä esimerkkinä kunnianhimosta ovat veturiyritysten hankkeet, joiden ympärille rakentuvilla tuhansien pk- ja startup-yrityksien ekosysteemeillä rakennetaan Suomen tulevaisuutta ja hyvinvointia.

“On koko Suomen kannalta hieno asia, että Nokia on sitoutunut veturihankkeellaan kasvattamaan merkittävästi omia sekä ekosysteemien kautta kumppaniensa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) investointeja Suomessa”, Lassi Noponen toteaa.

Tuotekehitysinvestoinnit vahvistavat Suomen osaamista, turvallisuutta ja kilpailukykyä

“Turvalliset, luotettavat ja korkean suorituskyvyn verkot ovat edellytys tekoälyn laajamittaiselle skaalaamiselle. Suomen vahva teknologiaekosysteemi sekä vuosikymmenten aikana rakentunut verkkoteknologian huippuosaaminen luovat erinomaiset edellytykset vahvistaa Suomen asemaa seuraavan sukupolven verkkoteknologioiden edelläkävijänä”, Mikko Hautala jatkaa.

Growth in Finland -hanke keskittyy tekoälypohjaisten 6G-ratkaisujen kehittämiseen. LEAD-veturihankkeen laajennus puolestaan keskittyy Nokia Defensen kehittämien puolustussektorin verkko- ja sensoriratkaisujen kehittämiseen. Vuonna 2024 käynnistynyt LEAD-hanke kehittää verkkojen käytettävyyttä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta erityisesti teollisuuden ja muiden turvallisuuskriittisten toimintaympäristöjen tarpeisiin.

Lisätietoja medialle

Business Finland

Kaj Nordgren

viestintäasiantuntija

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