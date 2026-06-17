Nokia kasvattaa 6G- ja puolustusverkkojen tuotekehitystä Suomessa Business Finlandin tukemana
17.6.2026 15:42:50 EEST | Business Finland | Tiedote
Business Finland on myöntänyt Nokialle 40 miljoonan euron rahoituksen kahteen tutkimus- ja kehityshankkeeseen. Hankkeet tukevat Nokian yli 100 miljoonan euron investointeja Suomeen 6G-teknologian ja puolustussektorin verkko- ja sensoriratkaisujen kehittämisessä.
Nokia investoi 6G-teknologian ja puolustussektorin verkko- ja sensoriratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön Suomessa yli 100 miljoonaa euroa. Business Finland rahoittaa investointeja kahden hankkeen kautta, jotka ovat Growth in Finland sekä käynnissä olevan LEAD-veturihankkeen laajennus. Hankkeille myönnetty rahoitus on yhteensä 40 miljoonaa euroa. Investoinnit vauhdittavat uusien osaajien rekrytointia, tutkimus- ja kehitystoiminnan laajentamista sekä syventävät yhteistyötä suomalaisen teknologiaekosysteemin kanssa.
"Nokian rooli suomalaisella t&k-kentällä on ollut erittäin suuri ja vaikutuksiltaan sekä laaja-alainen että pitkäaikainen. On Suomen etu, että jatkossakin kotimainen radioverkko-osaaminen on maailman huippua ja mahdollistaa osaamisperusteisen uuden arvon luomista juuri Suomessa. Arvoa syntyy Nokian menestyessä ja maailmanluokan teknologiaosaamisen läikkyessä laajasti Suomen teknologiseen ekosysteemiin. Nokian molemmat hankkeet liittyvät voimakkaasti myös turvallisuuteen, mikä on ensiarvoisen tärkeää Suomen oman puolustuskyvyn sekä laajemman kansallisen turvallisuuden ja kasvuliiketoiminnan kannalta", sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.
“Business Finlandilla on tärkeä rooli suomalaisen innovaatioekosysteemin vahvistamisessa. Sen pitkäjänteinen sitoutuminen 6G-teknologian ja puolustussektorin verkko- ja sensoriratkaisujen kehittämiseen Suomessa on vahva osoitus koko ekosysteemin yhteisestä tahtotilasta vahvistaa Suomen teknologiajohtajuutta ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä”, kertoo Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja ja Suomen maajohtaja Mikko Hautala.
Business Finlandin rahoitus kannustaa yrityksiä nopeaan, rohkeaan ja kunnianhimoiseen uudistumiseen. Yhtenä esimerkkinä kunnianhimosta ovat veturiyritysten hankkeet, joiden ympärille rakentuvilla tuhansien pk- ja startup-yrityksien ekosysteemeillä rakennetaan Suomen tulevaisuutta ja hyvinvointia.
“On koko Suomen kannalta hieno asia, että Nokia on sitoutunut veturihankkeellaan kasvattamaan merkittävästi omia sekä ekosysteemien kautta kumppaniensa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) investointeja Suomessa”, Lassi Noponen toteaa.
Tuotekehitysinvestoinnit vahvistavat Suomen osaamista, turvallisuutta ja kilpailukykyä
“Turvalliset, luotettavat ja korkean suorituskyvyn verkot ovat edellytys tekoälyn laajamittaiselle skaalaamiselle. Suomen vahva teknologiaekosysteemi sekä vuosikymmenten aikana rakentunut verkkoteknologian huippuosaaminen luovat erinomaiset edellytykset vahvistaa Suomen asemaa seuraavan sukupolven verkkoteknologioiden edelläkävijänä”, Mikko Hautala jatkaa.
Growth in Finland -hanke keskittyy tekoälypohjaisten 6G-ratkaisujen kehittämiseen. LEAD-veturihankkeen laajennus puolestaan keskittyy Nokia Defensen kehittämien puolustussektorin verkko- ja sensoriratkaisujen kehittämiseen. Vuonna 2024 käynnistynyt LEAD-hanke kehittää verkkojen käytettävyyttä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta erityisesti teollisuuden ja muiden turvallisuuskriittisten toimintaympäristöjen tarpeisiin.
Lisätietoja medialle
Business Finland
Kaj Nordgren
viestintäasiantuntija
kaj.nordgren (at) businessfinland.fi
Nokia
Viestintä
press.services (at) nokia.com
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Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 650 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi. www.nokia.com
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