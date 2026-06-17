Lidl Suomi

Lidlin ja Janakkalan järjestämä puistoruokailu keräsi 2 000 kävijää

23.6.2026 08:15:00 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

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Janakkalassa toteutettu maksuton puistoruokailu saavutti valtavan suosion. Kolmentoista kesäkuun päivän aikana Tervakoskella ja Turengissa kävi 2 000 osallistujaa. Lidlin, Janakkalan kunnan ja paikallisten järjestöjen yhteistyö sai kiitosta paitsi lapsiperheiltä, myös toteutuksessa mukana olleilta työntekijöiltä.

Puistoruokailu keräsi huimat 2000 kävijää.
Puistoruokailu keräsi huimat 2000 kävijää.

Janakkalassa kokeiltiin tänä kesänä uutta tapaa tukea lapsiperheiden arkea tarjoamalla lapsille maksuton puistolounas arkipäivisin 2.–18. kesäkuuta. Hankkeella haluttiin vastata kansalliseen haasteeseen lasten kasvisten syönnin lisäämisestä sekä tarjota paikallisille nuorille kesätöitä.

Puistoruokailu osoittautui menestykseksi. Tapahtuma keräsi 13 päivän aikana jopa 2 000 ruokailijaa, mikä ylitti järjestäjien odotukset. Kaikille kävijöille riitti maittavaa ja monipuolista ruokaa. Suosituimmiksi ruokalajeiksi nousivat spagetti bolognese, kalakeitto ja tonnikalalasagnette. Myös perinteinen kaalilaatikko keräsi runsaasti kiitosta sitä maistaneilta.

Tapahtumasta tuli yhteisöllinen kohtaamispaikka, jossa ilo syntyi yhdessäolosta, saippuakuplien metsästyksestä ja yhteisestä sadetanssista sään vaihdellessa. Kauden huipensivat juhannusjuhlat, joissa sidottiin kukkaseppeleitä kotiin viemisiksi.

– Puistoruokailu oli meille kaikille suuri ilo. Saimme vanhemmilta runsaasti positiivista palautetta. Monet halusivat tulla vielä erikseen kiittämään järjestelyistä, ruoasta ja lämpimästä tunnelmasta. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille, teitte kesästä erityisen, iloitsee Janakkalan kunnan nuorisotoimen päällikkö Sanna Laine.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö rakentaa luottamusta

Puistoruokailu on osoitus siitä, miten kunnan, yritysten ja järjestöjen kuten oheisohjelmasta vastanneiden Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n yhteistyöllä voidaan vastata kansallisiin haasteisiin paikallistasolla.

Lidlin ja Janakkalan kunnan sujuva yhteistyö vahvisti paitsi paikallista hyvinvointia, myös työntekijöiden ylpeyttä työnantajastaan.

– Yhteistyö on ollut helppoa, suoraa ja välitöntä ensimmäisestä palaverista toteutukseen. On ollut hienoa huomata, miten tämä on poikinut hyvää fiilistä niin logistiikan kuin myymälän työntekijöiden keskuudessa. Työntekijät ovat kertoneet, miten hienoa on nähdä tällaista lapsiperheiden arkeen vaikuttavaa yhteistyötä omalta työnantajalta ja kotipaikkakunnalta, kertoo Lidlin aluejohtaja Akseli Mäkisalo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Lidlin viestintä, p. (09) 2345 6400, media@lidl.fi
Janakkalan kunta, nuorisotoimen päällikkö Sanna Laine, p. 0500 625 259, sanna.laine@janakkala.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

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