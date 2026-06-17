Sateenkaariratikan kyydissä Pride-kulkueessa tänä vuonna Sateenkaariseniorit
24.6.2026 09:27:10 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Viime vuodesta asti katukuvaa on ihastuttanut Kaupunkiliikenteen sateenkaariratikka, joka pääsee tänäkin vuonna avaamaan Helsinki Pride -kulkueen Aleksanterinkadulla lauantaina 27.6. klo 12. Kaupunkiliikenne on kolmatta vuotta Helsinki Priden virallinen Working with Pride -kumppani.
Helsinki Pride -kulkueen avaa nyt jo toisen kerran Kaupunkiliikenteen sateenkaariratikka, joka tarjoaa esteettömän ja turvallisen tavan osallistua kulkueeseen.
Tänä vuonna kyydissä ovat Sateenkaariseniorit sekä muita Pride-yhteisön jäseniä, joille osallistuminen kulkueeseen ei olisi muuten mahdollista. Ratikassa tunnelmaa nostattavat Drag artistit Gee Gee Van De Slay ja Whipher Snipher.
– On kunnia päästä jälleen paraatipaikalle edustamaan kestävää ja esteetöntä kaupunkiliikennettä, joka mahdollistaa kaikkien osallistumisen ja liikkumisen kaupungin arjessa ja juhlassa. Sateenkaariratikka avaa kulkueen nyt toista kertaa, joten tästä alkaa muodostua jo mieluinen perinne, kertoo Kaupunkiliikenteen viestintäpäällikkö Elina Norrena.
Ratikka 447 saa pitää sateenkaariasunsa myös kesäkuun jälkeen ja jatkaa katukuvan piristämistä läpi vuoden. Värikäs ratikka muistuttaa siitä, että jokainen on arvokas ja jokaisella on oikeus matkustaa kaupungissa turvallisesti.
Perinteisesti Helsinki Pride -kulkueessa on nähty kävelijöiden lisäksi rekkoja, tuk-tukeja ja moottoripyöriä. Esteettömät vaihtoehdot lisääntyvät tänä vuonna, sillä vastuullisesti sähköllä kulkevan ratikan lisäksi esteetön kulkuerekka. Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen on panostettu tänä vuonna koko ohjelman osalta.
– Tämän vuoden kulkueessa nähdään Suomen historian ensimmäinen esteetön rekka ja tapahtuman virallinen ohjelmakalenteri koostuu ensi kertaa vain fyysisesti esteettömistä tapahtumista. Helsinki Pridelle esteettömyys ei ole lisäpalvelu, vaan perusedellytys yhdenvertaiselle osallistumiselle ja aidolle yhteisöllisyydelle. Ratikka ja muut saavutettavammat osallistumistavat edistävät jokaisen yhteisömme jäsenen mahdollisuuksia osallistua, iloitsee Helsinki Pride -tapahtuman vastaava tuottaja Johanna Storck.
Helsinki Pride -yhteistyö on osa Kaupunkiliikenteellä tehtävää yhdenvertaisuustyötä. Työllistämme suuren joukon eri alojen ammattilaisia, erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Yhdenvertainen ja kunnioittava työilmapiiri tukee hyvinvointia ja työssä onnistumista. Se näkyy myös yhtiön arvoissa. Sateenkaariratikka on katukuvassa visuaalinen viesti siitä, kuinka raideliikenne on tarkoitettu kaikille. Tämä vuonna tuomme oman panoksemme myös Helsingin kaupungin toteuttamaan Puistojuhlan Lasten alueeseen.
Yhteyshenkilöt
Johanna StorckHelsinki Pride, vastaata tuottajaPuh:044-3206292johanna@pride.fi
Marie von BellKaupunkiliikenne Oy, viestintäasiantuntijaPuh:040 6623048marie.von.bell@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
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