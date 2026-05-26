Varsinaissuomalaiset yritykset uskovat työpaikkojen määrän kasvavan tänä vuonna

Kun viime vuonna vain hieman yli viidennes (22 %) vastanneista aikoi kasvattaa työpaikkojen määrää, on osuus tänä vuonna selvästi suurempi ollen 31,2 % vastanneista yrityksistä. Selkein työpaikkojen määrän kehitykseen vaikuttava tekijä on kysyntä. Selvästi yli puolet vastaajista (56,3 %) perustelee arviotaan työpaikoista nimenomaan kysyntätilanteella.

"Meriteollisuuden erittäin positiivinen markkinatilanne mahdollistaa toimintojemme pitkäjänteisen kehittämisen ja panostukset uusiin liiketoimintoihin, kuten esimerkiksi raideliikenteeseen. Tämä näkyy myös henkilöstömäärän kasvuna sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Uusia tehtäviä syntyy monille osaamisalueille ja organisaatiotasoille”, arvioi toimitusjohtaja Esa Saarinen, Piikkio Works Oy.

Osaaminen ja koulutus lähestymässä yritysten tarpeita

Työvoiman saatavuus näyttää vielä toistaiseksi kohtuullisen hyvältä. Lähes kolme neljästä (73,9 %) varsinaissuomalaisesta yrityksestä ilmoittaa, ettei heillä ole ongelmia saada työvoimaa. Kuitenkin edelleen 21,6 prosentilla on vaikeuksia löytää työntekijöitä. Avoimien vastausten perusteella erityisosaamista, ja varsinkin kokeneita työntekijöitä, on vaikea löytää useilla toimialoilla.

Varsinais-Suomen seudun työnhakijoiden osaaminen ja koulutustaso vastaavat vuosi vuodelta aina vain paremmin yritysten tarpeita. Tänä vuonna lähes kolme neljästä yrityksestä (72,9 %) ilmoittaa, että osaaminen ja koulutustaso vastaavat hyvin heidän tarpeitaan. Tarpeisiin sopimattomien hakijoiden osuus on laskenut viime vuosina tasaisesti ollen nyt 24,6 prosenttia.

Kesätyöt ja harjoittelupaikat kasvattavat tulevaisuuden osaajia

Tuoreen kyselyn avoimissa vastauksissa vastavalmistuneiden osaamista kritisoidaan usein, ja yritykset kertovat ottavansa itse yhä enemmän vastuuta koulutuksesta ja perehdytyksestä.

Kokemusta kartutetaan esimerkiksi kesätöissä, ja vastaajista 44,2 % onkin tarjonnut saman verran kesätyöpaikkoja kuin edellisvuonna. Kyselyyn vastanneista 16,8 % on kasvattanut kesätyöpaikkojen määrää ja 10,2 % vähentänyt viime vuoteen verrattuna.

”Meillä työvoimaa on ollut toistaiseksi saatavilla kohtuullisesti, mutta joihinkin tehtäviin on ollut haastavaa löytää aidosti kokeneita ja tehtävän vaatimukset täyttäviä osaajia. Piikkio Works tarjoaa kesätyöpaikkoja ja mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen nyt ja tulevaisuudessa. Näemme tämän tärkeänä tapana tutustuttaa nuoria työelämään, ja samalla rakentaa yrityksen tulevaisuuden osaajapohjaa. Kesätyöt ja opinnäytetyöt tarjoavat arvokasta kokemusta nuorille sekä mahdollisuuden tunnistaa ja sitouttaa tulevaisuuden osaajia yritykseen jo varhaisessa vaiheessa”, toteaa Saarinen, Piikkio Work Oy:stä.

”Turun kauppakamari kannusti talvella jäsenyrityksiä palkkaamaan harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Haaste otettiin reippaasti vastaan, ja moni yritys on tehty paljon asian eteen. Toivomme, että syksyllä harjoittelupaikkojen määrä jäsenistössämme kasvaisi edelleen”, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Turun kauppakamari on kysynyt jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä vuosittain kesäkuusta 2020 lähtien. Vuonna 2026 kyselyyn vastasi 199 yritystä, joista 26,6 % toimii teollisuudessa, 10,6 % rakennusalalla ja 9,0 % tukku- ja vähittäiskaupassa. Vastaajista 10,6 % työllistää yli 250 henkilöä ja 35,2 % alle 10 henkilöä. Kysely tehtiin 3.–22.6.2026 sähköpostitse jäsenyritysten johdolle. Kyselyyn voi vastata vain kerran.



Lisätiedot:



Kaisa Leiwo, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari

puh. 040 556 6697

Esa Saarinen, toimitusjohtaja, Piikkio Works Oy

puh. 0400 799 680