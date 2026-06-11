Raivo Rosts nimitetty Telian kuluttajaliiketoiminnan johtajaksi

Rosts siirtyy Telialle Tele2:sta, jossa hän on työskennellyt useissa kuluttajaliiketoiminnan, myynnin ja kaupallisen johtamisen tehtävissä Latviassa ja Ruotsissa.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Rostsin johtamaan kuluttajaliiketoimintaamme. Raivo tuo arvokasta kansainvälistä kokemusta ja kaupallista osaamista, joka auttaa meitä luomaan uutta arvoa asiakkaillemme ja vahvistamaan asemaamme markkinassa”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.

”Odotan innolla liittymistä Telia Finlandin tiimiin. Kuluttajamarkkina muuttuu nopeasti, mutta juuri siksi siinä on myös paljon mahdollisuuksia. Minulle on tärkeää, että löydämme keinot vahvistaa asiakkaidemme luottamusta ja parantaa kilpailukykyämme”, Raivo Rosts toteaa.