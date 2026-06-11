Telia Finland Oyj

Raivo Rosts nimitetty Telian kuluttajaliiketoiminnan johtajaksi

25.6.2026 12:31:11 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote

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Raivo Rosts on nimitetty Telia Finlandin kuluttajaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 3.8.2026 alkaen.

Rosts siirtyy Telialle Tele2:sta, jossa hän on työskennellyt useissa kuluttajaliiketoiminnan, myynnin ja kaupallisen johtamisen tehtävissä Latviassa ja Ruotsissa.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Rostsin johtamaan kuluttajaliiketoimintaamme. Raivo tuo arvokasta kansainvälistä kokemusta ja kaupallista osaamista, joka auttaa meitä luomaan uutta arvoa asiakkaillemme ja vahvistamaan asemaamme markkinassa”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.

”Odotan innolla liittymistä Telia Finlandin tiimiin. Kuluttajamarkkina muuttuu nopeasti, mutta juuri siksi siinä on myös paljon mahdollisuuksia. Minulle on tärkeää, että löydämme keinot vahvistaa asiakkaidemme luottamusta ja parantaa kilpailukykyämme”, Raivo Rosts toteaa.

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Raivo Rosts
Raivo Rosts
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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

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