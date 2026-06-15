Yritysten suhdannenousu voimistuu
29.6.2026 08:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa. Paranemista tapahtui etenkin palveluissa ja vähittäiskaupassa sekä matalalla tasolla olevassa rakentamisessa. Teollisuuden luottamus pysyi edelliskuun lukemissa.
”Suhdannekuva kirkastuu. Geopolitiikkaan liittyvät epävarmuustekijät ovat hieman lieventyneet, vaikkakin Lähi-idän konflikti luo kustannuspaineita", arvioi EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi.
Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa, saldoluku +4. Luottamus on vähän pitkän aikavälin keskiarvoa (0) korkeammalla.
Rakentamisen luottamus kohosi hieman. Indikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -17, kun saldoluku oli toukokuussa -20. Luottamus on parannuksesta huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (-9) alempana.
Palveluiden luottamusindikaattori kohentui kesäkuussa. Uusin saldoluku on +6, kun toukokuun tarkentunut lukema oli +3. Luottamus on yhä hieman matalammalla kuin pitkän aikavälin keskiarvo (+11).
Vähittäiskaupan luottamus vahvistui hivenen. Kesäkuussa saldoluku sai arvon +12, kun edelliskuussa vastaava lukema oli +10. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvon (-2) yläpuolella.
"Tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa – myös muilla aloilla on kasvun merkkejä”, jatkaa Kangasniemi.
Luottamusindikaattori, kesäkuu 2026
Luottamusindikaattorin keskeiset tulokset animaationa
Lisätietoja:
Jouko Kangasniemi, ekonomisti, p. 040 551 8136
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