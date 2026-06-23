Lähdössä autolla ulkomaille? Näin varaudut tyypillisimpiin vahinkoihin
1.7.2026 06:00:00 EEST | If Vakuutus | Tiedote
Oma kaskovakuutus auttaa ja on usein kätevin turva, vaikka kolarin ulkomailla aiheuttaisi joku muu.
Automatkailu ulkomaille kiinnostaa monia suomalaisia tänäkin kesänä. Yhtenä syynä voi olla muuttunut matkailutilanne. Lentojen hinnat ovat nousseet ja monien kotitalouksien talous on kiristynyt, joka saa monet etsimään edullisempia matkustustapoja.
Ifin tuoreen tutkimuksen mukaan kotitalouksista peräti 45 prosenttia on joutunut karsimaan muista menoista asumiskulujen kattamiseksi. Heistä 60 prosenttia kertoo karsineensa matkailukuluista.
Tyypillisin vahinko: Hinaus heinäkuussa
Ifin vahinkotilastojen mukaan tyypillisin autovahinko ulkomailla on hinauspalvelun käyttö. Huippukuukausi vahingoissa on heinäkuu, ja tyypillisimmin apua tarvitaan siellä, missä suomalaiset liikkuvat autolla eniten: Norjassa, Ruotsissa ja Virossa.
Kun ajomatka ulkomailla keskeytyy, syynä on useimmiten auton tekninen vika. Pidemmälle matkalle kannattaakin lähteä huolletulla ja kunnossa olevalla autolla.
– Pitkät matkat kovilla nopeuksilla, auto täyteen pakattuna ja usein vielä korkeassa lämpötilassa rasittavat autoa. Vaikka tekniset viat eivät ole vakuutuksesta korvattavia, autamme asiakkaitamme vuorokauden ympäri ja järjestämme hinauksen korjaamolle, kertoo autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius Ifistä.
Tyypillisiä ulkomaan vahinkoja ovat myös automurrot.
– Öiksi auto kannattaa pysäköidä vartioituun ja hyvin valaistuun pysäköintipaikkaan. Toki autoihin murtaudutaan myös keskellä päivää eikä autoon pidä jättää koskaan mitään arvokasta, Roselius muistuttaa.
Kolari ulkomailla? Oma kaskovakuutus auttaa, vaikkei syy olisi sinun
Suomalainen liikennevakuutus on automaattisesti voimassa Pohjoismaissa, EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä ja Liechtensteinissa. Näihin maihin matkustaessa ei enää tarvita vihreää korttia eli Green Cardia, kun autossa on suomalaiset rekisterikilvet.
Liikennevakuutuksen lisäksi autossa kannattaa olla kaskovakuutus, joka kattaa vähintään hinaukset, matkan keskeytymisestä aiheutuvat kulut sekä varkaus- ja ilkivaltavahingot. Ifissä nämä sisältyvät kaikkiin kaskovakuutuksiin. Ifin kaskovakuutus on automaattisesti voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
– Jos joutuu kolariin ulkomailla, usein kannattaa käyttää omaa kaskovakuutusta, vaikka vastapuoli olisikin aiheuttanut vahingot. Suomalainen vakuutus korvaa ulkomailla syntyneet vahingot yleensä ulkomaista liikennevakuutusta nopeammin ja helpommin, vinkkaa Roselius.
Kaikilla EU-maissa toimivilla liikennevakuutusyhtiöillä on Suomessa korvausedustaja, joka voi hoitaa liikennevahingon käsittelyn. Korvausedustajan ulkomaiselle vakuutusyhtiölle löytää Liikennevakuutuskeskuksen korvausedustajarekisteristä. Oman vakuutusyhtiön korvauspalvelussa autetaan asian selvittämisessä.
Muista nämä ennen kuin suuntaat autolla ulkomaille:
- Huolla auto ennen matkaa.
- Suomalaiset liikenne- ja kaskovakuutuksen vakuutukset eivät välttämättä ole voimassa ETA-maiden ulkopuolella tai niissä on rajoituksia. Tarkista tarvittaessa vakuutuksesi voimassaolo vakuutusyhtiöstäsi.
- Ota mukaan ajoneuvosi rekisteröintitodistuksen tekninen osa. Saat sen Traficomin sivuilta tai katsastustoimipisteestä.
- Tulosta mukaasi kaksi kansainvälistä vahinkoilmoituslomaketta. Saat tulostettua sen osoitteesta Liikennevahingon korvauksiin liittyvät lomakkeet. Kolarin sattuessa voit täyttää sen heti toisen osapuolen kanssa, jolloin varmistat, että olette yhtä mieltä tapahtuneesta.
- Jos autoa kuljettaa ulkomailla joku muu kuin omistaja, anna hänelle mukaan valtakirja auton käyttämiseksi ulkomailla. Jos auton omistaa leasing- tai rahoitusyhtiö, pyydä valtakirja rahoitusyhtiöstä.
- Turvaa itsesi ja reissukumppanisi matkustajavakuutuksella.
- Tallenna puhelimeesi vakuutusyhtiön tiepalvelun numero.
Lähdössä sähköautolla matkaan? Ota vinkit talteen
- Suomalaiset lataussovellukset eivät välttämättä ulkomailla toimi. Kannattaa perehtyä etukäteen kohdemaan latausoperaattoreihin ja ladata puhelimeen valmiiksi sovellukset, joilla lataus onnistuu matkan varrella.
- Lataushinnat voivat ulkomailla vaihdella paljon enemmän, kuin mihin olet Suomessa tottunut. Tarkista hinnat etukäteen.
- Varaudu Keski- ja Etelä-Euroopan lomakausilla jonoihin latauspisteillä. Käytännössä paras strategia ei aina ole ajaa akkua lähes tyhjäksi, vaan ladata tiheämmin.
- Älä luota siihen, että kaikissa hotelleissa on valmius sähköauton lataukseen, vaan tarkista asia etukäteen. Päivä on mukavampi aloittaa, kun auto on latautunut yön aikana.
- Lataa autoa ennalta riittävästi jo Suomessa. Satamien läheisyydessä ei välttämättä ole riittävästi hyviä pikalatausmahdollisuuksia.
Yhteystiedot Ifin viestintään löydät verkkosivuiltamme.
Avainsanat
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
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