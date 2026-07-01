Joka toinen suomalaisvanhempi huolissaan taloustilanteen vaikutuksesta lastensa tulevaisuuteen
14.7.2026 06:00:00 EEST | If Vakuutus | Tiedote
Vanhemmat ovat Suomessa selvästi enemmän huolissaan taloustilanteen vaikutuksista lastensa tulevaisuuteen kuin muissa Pohjoismaissa. Huoli sosiaalisen median vaikutuksista puolestaan yhdistää pohjoismaisia vanhempia.
Tuore Ifin pohjoismainen terveystutkimus osoittaa, että taloudellinen epävarmuus on Suomessa noussut vanhempien suurimmaksi huolenaiheeksi lasten tulevaisuudessa. Suomalaisvanhemmista peräti puolet on huolissaan talouden vaikutuksesta lastensa tulevaisuuteen. Esimerkiksi Tanskassa vain 15 prosenttia vanhemmista jakaa saman huolen.
– Suomessa taloudellinen epävarmuus näkyy vanhempien ajatuksissa vahvasti. Kyse ei ole pelkästään tämän päivän tilanteesta, vaan siitä, millaisessa ympäristössä lapset kasvavat ja millaiset mahdollisuudet heillä on tulevaisuudessa, sanoo Ifin pohjoismainen terveysstrategi Kristina Ström Olsson.
Myös muissa Pohjoismaissa vanhemmat kantavat huolta taloudesta, mutta selvästi maltillisemmin. Norjassa 27 prosenttia ja Ruotsissa 26 prosenttia vanhemmista pitää taloudellista tilannetta merkittävänä huolenaiheena.
Sosiaalinen media huolestuttaa yhteisesti Pohjoismaissa
Suomessa talous nousee selkeäksi ykköshuoleksi, mutta yksi teema yhdistää vanhempia yli rajojen. Se on sosiaalisen median vaikutukset lasten hyvinvointiin.
Noin 43–44 prosenttia pohjoismaisista vanhemmista pitää sosiaalisen median vaikutuksia lasten mielenterveyteen ja sosiaaliseen elämään merkittävänä huolenaiheena.
– Vanhempien huoli ei rajoitu pelkkään ruutuaikaan. Taustalla on laajempi kysymys siitä, millaisia paineita ja odotuksia sosiaalinen media luo lasten arkeen ja minäkuvaan, Ström Olsson sanoo.
Huoli ulottuu myös turvallisuuteen
Talouden ja sosiaalisen median lisäksi vanhemmat ovat huolissaan myös lasten terveydestä, koulunkäynnistä sekä maailman tilanteesta.
Noin joka kolmas pohjoismainen vanhempi kertoo olevansa huolissaan geopoliittisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista lasten tulevaisuuteen. Silti pohjoismaiset vanhemmat kokevat tilanteen keskimäärin rauhallisemmaksi kuin EU:ssa laajemmin.
Suomalaisvanhempien suurimmat huolet lasten tulevaisuudesta
- Suomen taloudellinen tilanne 50 %
- Sosiaalisen median vaikutus mielenterveyteen ja sosiaaliseen elämään 43 %
- Terveys (esim. mielenterveys, vakava sairaus tai onnettomuus) 37 %
- Geopoliittinen tilanne ja turvallisuus 33 %
- Koulu ja opiskelu 31 %
Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov vakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta helmikuussa 2026 Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kyselyyn vastasi noin 1 000 0–17-vuotiaiden vanhempaa jokaisesta maasta. Kokonaistuloksissa virhemarginaali on keskimäärin noin 3 prosenttiyksikköä (95 prosentin luottamustasolla).
Lue artikkeli Sosiaalinen media, yksinäisyys ja terveys – nämä ovat pohjoismaisten vanhempien suurimmat pelot lastensa tulevaisuudesta
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