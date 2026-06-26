Kuntaliitto muuttaa Kuntatalolta Fabianinkadulle vuonna 2027

Fabianinkadulla sijaitseviin toimitiloihin päädyttiin kohtuullisen hinnan, keskeisen sijainnin sekä hyvien kulkuyhteyksien vuoksi.

– Pyrimme löytämään tilan, jossa kunnat, kaupungit ja Kuntaliiton työntekijät voivat kohdata. Tilojen tuli olla muunneltavia ja monimuotoisia ja niiden haluttiin sijaitsevan ydinkeskustassa lähellä eduskuntataloa ja ministeriöitä, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen avaa päätöstä.

Kuntaliitto, KL-Kustannus sekä FCG Koulutus ja konsultointi vuokraavat Fabianinkadun kiinteistöstä kaksi kerrosta: kiinteistön kolmanteen kerrokseen remontoidaan toimisto- ja työskentelytilat ja seitsemänteen kerrokseen tulee neuvottelu- ja kokouskeskus.

Arvion mukaan kuntaliittolaiset muuttavat uusiin toimitiloihin kesän 2027 aikana ja FCG Koulutus ja konsultointi hieman myöhemmin vuoden 2027 aikana.

– FCG Koulutus ja konsultointi keskittyy julkisen sektorin kehittämiseen kuntakentän ytimessä. Aiempaa tiiviimpi yhteistyö Kuntaliiton kanssa mahdollistaa palveluidemme uudistamisen ja kasvun yhteiskunnan murroksessa, FCG:n varatoimitusjohtaja Sami Miettinen perustelee muuttoa.

Kuntatalolle uusi käyttötarkoitus

Kuntatalo on ollut Kuntasäätiön omistuksessa vuodesta 2016 lähtien. Kuntasäätiö luopuu Kuntatalon omistuksesta, kun Kuntaliitto muuttaa kiinteistöstä pois. Kuntasäätiö ja HGR Property Partners Oy solmivat kiinteistökaupasta esisopimuksen marraskuussa 2025.

1980-luvun alussa valmistuneessa Kuntatalossa on lähivuosina toteutettava merkittäviä peruskorjauksia. HGR Property Partners Oy suunnittelee kiinteistön tulevaa käyttötarkoitusta ja uuden käyttötarkoituksen edellyttämiä korjauksia.

Kuntien edunvalvontaa ja palvelua saman katon alla

Kuntaliitto on Suomen vaikuttavimpia edunvalvontajärjestöjä, jonka jäseniä ovat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Kuntaliitossa työskentelee noin 120 huippuasiantuntijaa, joiden tehtävänä on vaikuttaa kuntien ja kaupunkien hyväksi sekä tarjota asiantuntijaneuvontaa asiakkailleen.

KL-Kustannus oy julkaisee kahta kunta-alan lehteä, Kuntalehteä ja Kommuntorgetia sekä tuottaa Kuntamarkkinat-messutapahtumaa. Studio Linjat -tuotantoyhtiötä varten toimitiloihin rakennetaan korkeatasoinen studio, jossa voi toteuttaa erilaisia verkkolähetyksiä ja tallenteita.

FCG Koulutus ja konsultointi on julkisen sektorin kehittämiseen keskittynyt toimija, joka tukee kuntia, hyvinvointialueita ja valtionhallintoa yhteiskunnallisissa muutoksissa. Palveluksessa on noin 100 eri alojen osaajaa.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, +358 9 771 2000, minna.karhunen@kuntaliitto.fi

FCG:n varatoimitusjohtaja Sami Miettinen, +358 444309881, sami.miettinen@fcg.fi

KL-Kustannuksen toimitusjohtaja Riikka Reunanen, +358 50 587 8775, riikka.reunanen@kuntalehti.fi