Työttömien oikeus opiskella mullistuu huomenna
30.6.2026 07:50:00 EEST | YTK | Tiedote
Lakimuutos, joka helpottaa yli 25-vuotiaiden opiskelua työttömyysturvalla, tulee voimaan 1.7.2026. Uutta sääntelyä sovelletaan opintoihin, jotka alkavat 1.7.2026 tai sen jälkeen. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää ja lisätä opiskelumahdollisuuksia työttömänä sekä helpottaa hallinnollista taakkaa.
Uuden lain mukaan 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat jatkossa opiskella rajoituksetta avoimia korkeakouluopintoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Myöskään opinnot kesäyliopistossa tai kansalaisopistossa eivät rajoittaisi työttömyysetuuden maksamista.
Työnhakijan ei tarvitse ilmoittaa opinnoistaan työvoimaviranomaiselle, eikä työvoimaviranomaisen tai KEHA-keskuksen toimesta tehdä kyseisiin opintoihin liittyvää selvitystyötä.
"Lakimuutos madaltaa työttömän työnhakijan kynnystä opiskella. Aiemmin työnhakija saattoi jättää esimerkiksi avoimet korkeakouluopinnot aloittamatta, koska pelkäsi niiden vaikuttavan työttömyysetuuteen viranomaisen arvion perusteella. Jatkossa yli 25-vuotiaiden ei tarvitse ilmoittaa tällaisista opinnoista työvoimaviranomaiselle, eikä niistä myöskään tehdä selvityksiä. Tämä auttaa jäseniämme kehittämään osaamistaan, mikä on tärkeää esimerkiksi nopean tekoälykehityksen vuoksi”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.
Muutos ei vaikuta työnhakuvelvoitteeseen
Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työmahdollisuuksia työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Lisäksi työnhakijalla on velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä hänelle tarjotaan.
Lakimuutos vaikuttaa myös siten, että jatkossa työttömyysetuudella tuettuina omaehtoisina opintoina ei voi enää jatkossa suorittaa avoimia yliopisto-opintoja eikä avoimia ammattikorkeakouluopintoja.
Muutos ei koske alle 25-vuotiaita, joilla on oikeus nykyisenkin lain mukaan työttömyysetuutta menettämättä opiskella avoimia korkeakouluopintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen kesto on yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kolme kuukautta ja laajuus keskimäärin enintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti.
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Ilona KangasViestintäjohtajaYTK TyöttömyyskassaPuh:050 590 7853ilona.kangas@ytkkassa.fi
Lauri HannusViestintäpäällikköPuh:044 459 6001lauri.hannus@ytkkassa.fi
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YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi
YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi
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