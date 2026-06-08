Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy

Digitaalisia kiinteistökauppoja tehtiin kesäkuussa ennätysmäärä

2.7.2026 09:51:20 EEST | Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy | Tiedote

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Digitaalinen kiinteistökauppa jatkaa voimakasta kasvuaan. Kiinteistönvälittäjät tekivät kesäkuussa enemmän digitaalisia kiinteistökauppoja kuin koskaan aiemmin, mikä kertoo sekä vilkastuneesta mökkikaupasta että sähköisen kaupankäynnin leviämisestä kiinteistökauppaan. Samaan aikaan jo kaksi kolmesta välitetystä asunto-osakekaupasta tehdään digitaalisesti.

Vehreitä puita ja muutama talo järven rannalla
Digitaalisten kiinteistökauppojen määrä lisääntyi kesäkuussa lähes neljänneksen viime vuoteen nähden. Kuvapankkikuva

Kiinteistönvälittäjät solmivat kesäkuussa yhteensä 2 782 asuntokauppaa digitaalisella DIAS-alustalla. Näistä 2 047 oli asunto-osakekauppoja ja ennätykselliset 735 kiinteistökauppoja. Edellinen ennätys, 660 digitaalista kiinteistökauppaa, syntyi heinäkuussa 2025.

Digitaalisten asuntokauppojen kokonaismäärä pysyi viime vuoden kesäkuun tasolla. Asunto-osakekauppoja tehtiin neljä prosenttia viime vuotta vähemmän, mutta digitaalisten kiinteistökauppojen määrä kasvoi lähes neljänneksellä. Toukokuuhun verrattuna digitaalinen asuntokauppa vilkastui lähes kymmenen prosenttia.

“Digitaalisen kiinteistökaupan kasvu kertoo kahdesta samanaikaisesta muutoksesta. Kesä lisää luonnollisesti vapaa-ajan asuntojen kauppaa, ja samalla kiinteistönvälittäjät ja kaupan osapuolet haluavat yhä useammin tehdä myös kiinteistökaupat ajasta ja paikasta riippumattomasti”, Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.

Digitaalisuus helpottaa kaupantekoa myös kesälomasesongissa

Digitaalisuus sujuvoittaa kaupantekoa tilanteissa, joissa ostaja ja myyjä ovat eri paikkakunnilla. Kaupat voidaan hoitaa kokonaan sähköisesti ilman yhteistä tapaamista, mikä nopeuttaa prosessia ja helpottaa kaupantekoa erityisesti kesäaikana, jolloin lomat vaikuttavat aikatauluihin ja vapaa-ajan asuntoja ostetaan eri puolilta Suomea.

Digitaalinen kaupankäynti on muutamassa vuodessa muuttunut uudesta toimintatavasta osaksi asuntomarkkinan arkea, ja sen asema ensisijaisena asunto-osakekauppojen tekotapana vahvistui myös toukokuussa. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistönvälittäjät välittivät toukokuussa 2 938 vanhojen asunto-osakkeiden kauppaa. Näistä jo 66 prosenttia eli 1 930 kauppaa tehtiin digitaalisesti DIAS-alustalla.

“Se, että digitaalisten asunto-osakekauppojen markkinaosuus on noussut jo kahteen kolmasosaan kaikista välitetyistä kaupoista, osoittaa digitaalisen kaupankäynnin vakiintuneen alan uudeksi normaaliksi. Samalla kiinteistökauppojen ennätysluvut kertovat, että sama kehitys on nyt vahvasti käynnissä myös kiinteistöpuolella”, Ursin sanoo.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vehreitä puita ja muutama talo järven rannalla
Digitaalisten kiinteistökauppojen määrä lisääntyi kesäkuussa lähes neljänneksen viime vuoteen nähden.
Kuvapankkikuva
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DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain

Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja reilu neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.

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Digitaalisesti tehtyjen asuntokauppojen osuus kasvaa. Maaliskuussa kiinteistönvälittäjät solmivat ensimmäistä kertaa yli 60 prosenttia kaikista vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista digitaalisesti, ja huhtikuussa luku nousi jo 65 prosenttiin. Suomalaisten asuntokauppakäyttäytyminen on muuttunut vauhdilla: vielä reilu vuosi sitten valtaosa kaupoista solmittiin fyysisesti pankin konttorissa.

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