Työttömyysjaksot pitenevät edelleen – yhä useammalla tuki päättyy enimmäisaikaan

YTK Työttömyyskassan heinäkuun alussa tutkittu data osoittaa enimmäisaikapäätösten nousseen tasaisesti, kun tarkastellaan niiden osuutta ansioturvapäätöksistä. Yhä useamman työnhakijan ansiosidonnainen työttömyysturva siis päättyy sen vuoksi, että lakisääteinen enimmäismaksuaika tulee täyteen, kun hakija ei työllisty.



Enimmäisaikapäätösten osuus kaikista hakemuksista

2023: 0,96 %

2024: 0,95 %

2025: 1,51 %

2026: 1,80 %

Kesäkuussa 2026: 1,87 %.

“Luvut ovat selkeitä: kun verrataan aiempiin vuosiin, yhä useammalla työttömyysturvan enimmäisaika tulee vastaan. Kehitys on ollut nousujohteista jo usean vuoden ajan, kyseessä ei siis ole yksittäinen piikki. Tämä kertoo työttömyysjaksojen pidentymisestä”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Merkkejä työmarkkinoiden hidastumisesta

Kokonaan työttömien työttömyysjaksot ovat nyt keskimäärin noin 10 päivää pidempiä kuin vuosi sitten. Lomautettujen tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mikä alleviivaa sitä, että kyse on nimenomaan työttömyysjaksojen pidentymisestä.

Osa-aikatyössä työskentelyjaksojen keskiarvo on lyhentynyt noin 5 päivää ja mediaani lyhentynyt noin 10 päivää.

“Pitkäkestoinen työttömyys kasvaa ja osa-aikatyötä tehdään aiempaa lyhyempiä jaksoja. Nämä ovat harmillisia asioita työllisyyskehityksen kannalta, sillä molemmat ovat merkkejä työmarkkinoiden hidastumisesta. Lomautusten kautta työmarkkinoille kiinnittyminen ei kuitenkaan ole muuttunut, mikä on sinällään positiivinen havainto”, Auli Hänninen toteaa.