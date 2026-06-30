YTK

Työttömyysjaksot pitenevät edelleen – yhä useammalla tuki päättyy enimmäisaikaan

3.7.2026 07:55:00 EEST | YTK | Tiedote

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YTK:n tuore data osoittaa, että enimmäisaikapäätösten osuus hakemuksista on kasvanut viime vuosina. Kuluvana vuonna osuus on ollut selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi. Samalla kokonaan työttömien työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Muutokset kertovat työmarkkinoiden hidastumisesta. 

Henkilö keltaisessa suojakypärässä ja oranssissa huomioliivissä seisoo rakennustyömaalla.
Rakennusala on esimerkki toimialasta, jonka työttömyys on ollut sitkeää.

YTK Työttömyyskassan heinäkuun alussa tutkittu data osoittaa enimmäisaikapäätösten nousseen tasaisesti, kun tarkastellaan niiden osuutta ansioturvapäätöksistä.  Yhä useamman työnhakijan ansiosidonnainen työttömyysturva siis päättyy sen vuoksi, että lakisääteinen enimmäismaksuaika tulee täyteen, kun hakija ei työllisty.

Enimmäisaikapäätösten osuus kaikista hakemuksista

  • 2023: 0,96 %
  • 2024: 0,95 %
  • 2025: 1,51 %
  • 2026: 1,80 %

Kesäkuussa 2026: 1,87 %.

“Luvut ovat selkeitä: kun verrataan aiempiin vuosiin, yhä useammalla työttömyysturvan enimmäisaika tulee vastaan. Kehitys on ollut nousujohteista jo usean vuoden ajan, kyseessä ei siis ole yksittäinen piikki. Tämä kertoo työttömyysjaksojen pidentymisestä”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen

Merkkejä työmarkkinoiden hidastumisesta

Kokonaan työttömien työttömyysjaksot ovat nyt keskimäärin noin 10 päivää pidempiä kuin vuosi sitten. Lomautettujen tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mikä alleviivaa sitä, että kyse on nimenomaan työttömyysjaksojen pidentymisestä. 

Osa-aikatyössä työskentelyjaksojen keskiarvo on lyhentynyt noin 5 päivää ja mediaani lyhentynyt noin 10 päivää.

“Pitkäkestoinen työttömyys kasvaa ja osa-aikatyötä tehdään aiempaa lyhyempiä jaksoja. Nämä ovat harmillisia asioita työllisyyskehityksen kannalta, sillä molemmat ovat merkkejä työmarkkinoiden hidastumisesta. Lomautusten kautta työmarkkinoille kiinnittyminen ei kuitenkaan ole muuttunut, mikä on sinällään positiivinen havainto”, Auli Hänninen toteaa.  

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Tietoja julkaisijasta

YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi

YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi

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