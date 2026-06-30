Työttömyysjaksot pitenevät edelleen – yhä useammalla tuki päättyy enimmäisaikaan
3.7.2026 07:55:00 EEST | YTK | Tiedote
YTK:n tuore data osoittaa, että enimmäisaikapäätösten osuus hakemuksista on kasvanut viime vuosina. Kuluvana vuonna osuus on ollut selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi. Samalla kokonaan työttömien työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Muutokset kertovat työmarkkinoiden hidastumisesta.
YTK Työttömyyskassan heinäkuun alussa tutkittu data osoittaa enimmäisaikapäätösten nousseen tasaisesti, kun tarkastellaan niiden osuutta ansioturvapäätöksistä. Yhä useamman työnhakijan ansiosidonnainen työttömyysturva siis päättyy sen vuoksi, että lakisääteinen enimmäismaksuaika tulee täyteen, kun hakija ei työllisty.
Enimmäisaikapäätösten osuus kaikista hakemuksista
- 2023: 0,96 %
- 2024: 0,95 %
- 2025: 1,51 %
- 2026: 1,80 %
Kesäkuussa 2026: 1,87 %.
“Luvut ovat selkeitä: kun verrataan aiempiin vuosiin, yhä useammalla työttömyysturvan enimmäisaika tulee vastaan. Kehitys on ollut nousujohteista jo usean vuoden ajan, kyseessä ei siis ole yksittäinen piikki. Tämä kertoo työttömyysjaksojen pidentymisestä”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.
Merkkejä työmarkkinoiden hidastumisesta
Kokonaan työttömien työttömyysjaksot ovat nyt keskimäärin noin 10 päivää pidempiä kuin vuosi sitten. Lomautettujen tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mikä alleviivaa sitä, että kyse on nimenomaan työttömyysjaksojen pidentymisestä.
Osa-aikatyössä työskentelyjaksojen keskiarvo on lyhentynyt noin 5 päivää ja mediaani lyhentynyt noin 10 päivää.
“Pitkäkestoinen työttömyys kasvaa ja osa-aikatyötä tehdään aiempaa lyhyempiä jaksoja. Nämä ovat harmillisia asioita työllisyyskehityksen kannalta, sillä molemmat ovat merkkejä työmarkkinoiden hidastumisesta. Lomautusten kautta työmarkkinoille kiinnittyminen ei kuitenkaan ole muuttunut, mikä on sinällään positiivinen havainto”, Auli Hänninen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilona KangasViestintäjohtajaYTK TyöttömyyskassaPuh:050 590 7853ilona.kangas@ytkkassa.fi
Lauri HannusViestintäpäällikköPuh:044 459 6001lauri.hannus@ytkkassa.fi
Tietoja julkaisijasta
YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi
YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta YTK
Työttömien oikeus opiskella mullistuu huomenna30.6.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Lakimuutos, joka helpottaa yli 25-vuotiaiden opiskelua työttömyysturvalla, tulee voimaan 1.7.2026. Uutta sääntelyä sovelletaan opintoihin, jotka alkavat 1.7.2026 tai sen jälkeen. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää ja lisätä opiskelumahdollisuuksia työttömänä sekä helpottaa hallinnollista taakkaa.
Verkostojen hyödyntäminen työnhaussa yleisintä kulttuuri- ja liikunta-aloilla22.6.2026 08:35:00 EEST | Tiedote
Vähiten luontevalta verkostojen käyttö tuntuu valtion ja kuntien palveluksessa sekä lakialalla. Tekoälyn käyttö työnhaussa on puolestaan yleisintä mainos- ja markkinointialalla. YTK:n kyselytutkimukseen vastasi yli 5000 aktiivisesti töitä hakevaa palkansaajaa eri toimialoilta.
Perhetilanne selittää taloudellista epävarmuutta jopa työttömyyttä enemmän29.4.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Yksinhuoltajat ovat selvästi taloudellisesti haavoittuvin ryhmä. Lapsiperheissä menojen nousu koetaan ylipäätään voimakkaimpana, kertoo yli 13 500 vastaajan kyselytutkimus.
Kysely: Suojaosan poisto jakoi työttömät eri asemiin24.4.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Osa-aikatyön tekeminen väheni, mutta työnteon kannattavuus ei kadonnut. Toisaalta osaan päivärahansaajista suojaosan poistolla oli hyvin konkreettisia vaikutuksia, joita ei kannata sivuuttaa.
Suomalaisten arki kiristynyt – ruokaostoksista ja isoista hankinnoista tingitään7.4.2026 08:35:00 EEST | Tiedote
Noin puolet työikäisistä kokee kotitaloutensa taloudellisen tilanteensa heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Lähes yhtä moni on siirtänyt suurempia hankintoja, ja reilu kolmannes on vähentänyt ruokakuluja. Eniten ovat tinkineet 25–34-vuotiaat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme