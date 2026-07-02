Keskusta pelastaisi perheneuvolat ja ihmettelee hallituksen politiikkaa: eikö työttömyys ja köyhyys huoleta?
4.7.2026 10:46:41 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon ja Keskustan terveiset hallitukselle ovat karut.
- Miettikääpä tärkeysjärjestystänne vielä. Lasten ja nuorten hyvinvointi vai Garden-tukiaiset ja yhteisöveron jättialennukset raharikkaille?
Siika-aho uskoo, että seuraavan hallituksen kärkitehtäväksi tulee nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheiden köyhyyden nujertaminen.
- 30 000 uutta lasta on vajonnut lapsiperheköyhyyteen hallituksen politiikan seurauksena. 76 000 alle 30-vuotiasta on vailla työtä. Noin joka viides alle 25-vuotias on työtön. Jäätelökioskien kesämyyjät ovat harvalukuisia onnekkaita, joilta hallitus ei ole vielä nujertanut töitä alta.
Siika-ahon mukaan Keskusta satsaisi nuorten työllistymiseen takuutyöllä.
- Nuorten takuutyön rahoitettaisimme niillä varoilla, jotka nyt kuluvat siihen, että nuori on työttömänä. Työmarkkinatuki ohjattaisiin nuoren palkkaavalle yritykselle tai julkiselle toimijalle. Lisäksi rahoitettaisimme kokonaisuutra kuntien Kelalle maksamista työttömyysturvan sakkomaksuista.
Keskustan Siika-aho myös muistuttaa, että lapsiperheiden köyhyys on Suomessa raakaa todellisuutta.
- Joudutaan tinkimään lasten harrastuksista, vaatteista ja arjen menoista. Samalla palveluista on säästetty.
- Nyt hallitus on poistamassa joustavuuden lisäämisen nimissä hyvinvointialueilta velvoitteita järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa. Uhkana on, että perheneuvolatoiminta lakkaa kokonaan ja avun saaminen ongelmiin vaikeutuu. Tätä emme hyväksy vaan katsomme, että perheneuvoloita tarvitaan myös jatkossa.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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