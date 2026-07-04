Keskustan Ovaska jatkaa Eurooppa-puolueen johdossa

Kaikkonen: Vanhustenhoivan todellisuus on tunnustettava – työntekijät eivät jaksa nykykuormitusta 30.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Keskusta ilmaisee vakavan huolensa vanhustenhoivan tilanteesta, jossa yhä useampi alan ammattilainen harkitsee alan vaihtoa. Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että hoivatyön kuormitus, resurssipula ja työn hallinnan puute ovat keskeisiä syitä siihen, miksi osaava henkilöstö ei näe tulevaisuuttaan alalla.