Keskustan Ovaska jatkaa Eurooppa-puolueen johdossa
4.7.2026 17:58:54 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska on juuri valittu jatkokaudelle Euroopan liberaalidemokraattisen puolueen (ALDE) varapuheenjohtajaksi Itävallan Wienissä pidetyssä puoluekokouksessa.
-Olen kiitollinen saamastani tuesta jatkokaudelle. Tehtävä antaa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon ja vahvistaa sekä Suomen että Keskustan ääntä eurooppalaisissa pöydissä.
-Turvallisuuden vahvistaminen ja Euroopan kilpailukyvyn parantaminen ovat aikamme keskeisimpiä tehtäviä. Niiden puolesta jatkan töitä Alden puheenjohtajistossa.
Keskustan lisäksi suomalaisista puolueista Aldeen kuuluu myös RKP.
Puheenjohtajana jatkaa saksalainen Euroopan parlamentin jäsen Svenja Hahn. Hänellä ei ollut vastaehdokasta.
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