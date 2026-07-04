Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Tavoitteena on oltava sukupuolineutraali palvelusvelvollisuus
6.7.2026 11:13:25 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Suomen pitää määrätietoisesti edistää sukupuolineutraalia palvelusvelvollisuutta, toteaa varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.
Varuskunnissa aloittaa tänään jälleen uusi kesän saapumiserä, kun 9700 uutta alokasta astuu palvelukseen. Puolustusvoimat on arvioinut tavoitteeksi 330 000 reserviläisen tason, joka ei toteudu pitkällä aikajänteellä ilman koko ikäluokan sitoutumista varusmiespalvelukseen.
- Olen kiitollinen jokaisesta tänään aloittavasta alokkaasta ja heidän puolustustahdostaan. Päivä muistuttaa myös siitä, että kun ikäluokat pienenevät, on reservin vahvuutta tarpeen kasvattaa. Armeija tarvitsee naisia, joten vapaaehtoinen järjestelmä ei enää riitä. Meidän on edistettävä määrätietoisesti sukupuolineutraalia palvelusvelvollisuutta, sanoittaa Kemppi.
Kemppi toteaa, että sodankäynnin luonne on muuttunut merkittävästi.
Puolustusvoimien toimintaa keskitettiin 2010-luvulla aikana, jolloin turvallisuusuhkien arvioitiin vähenevän. Vuosina 2013-2014 lakkautettiin kuusi varuskuntaa ympäri Suomea.
Kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi katsoo, että nykyisin lähtökohdat ovat täysin toiset ja Jyrki Kataisen hallituksen päätöksiä tulisi arvioida uudelleen.
- Kasvava koulutusmäärä edellyttää uuden varuskunnan perustamista. Tilanne on reilussa kymmenessä vuodessa muuttunut merkittävästi ja siksi vanhoja päätöksiä tulisi arvioida uudelleen. Varuskuntien lakkauttamisen jälkeen, kahdessatoista vuodessa, on tullut NATO-jäsenyys, naapurimaan hyökkäyssota Ukrainaan ja jaettu tahtotila miljardien puolustusinvestointeihin. Laitetaan toimeen kansalliset turvallisuustalkoot, Kemppi sanoo.
- Uuden varuskunnan paikkaa pohdittaessa, olisi tärkeää, että se sijaitsee keskeisten liikenneväylien solmukohdassa. Kriisitilanteissa joukkojen liikuttelu, huolto ja viranomaisyhteistyö tulee olla saumatonta, ja siksi logistinen sijainti on merkittävä, päättää Kemppi.
- Ukrainan sota on osoittanut, että moderni puolustus ja varautuminen edellyttävät hajautettua toimintaa ja miehittämättömien järjestelmien, kyberpuolustuksen sekä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden hallintaa, kertoo Kemppi.
Yhteyshenkilöt
Hilkka KemppiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 181 115hilkka.kemppi@eduskunta.fi
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