Konneveden Naisten viikko ja Jyväskylän taidemuseo pilottiyhteistyöhön – Galleria Kauppatie esittelee nykytaidetta konnevetisten yritysten tilossa
8.7.2026 12:00:10 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Jyväskylän taidemuseon tuottama, 1. heinäkuuta Konnevedelle avattu Galleria Kauppatie -taidenäyttely esittelee teoksia Jyväskylän kaupungin taidekokoelmista ja kutsuu kävijät tutustumaan samanaikaisest nykytaiteeseen, Konneveden Naisten viikkoon ja konnevetiseen kyläelämään. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Naisten viikon kanssa, jota vietetään 18.–20.7.2026.
Galleria Kauppatie levittäytyy poikkeukselliseksi taidenäyttelyksi kunnankirjastoon ja paikallisiin yrityksiin. Aloite yhteistyöhön Jyväskylän taidemuseon kanssa tuli Naisten viikon tapahtumatuottajalta ja taiteelliselta johtajalta Kristiina Hurmerinnalta. Jyväskylän taidemuseon yli-intendentti Leena Lokka pitää aloitetta erinomaisena:
– Tämä on taidemuseolle alueellista vastuumuseotyötä parhaimmillaan, olemme erittäin iloisia yhteistyöstä, Lokka toteaa.
Kylägalleriassa on mukana kymmenen näyttelykohdetta, joissa nähdään veistoksia, valokuvia ja videotaidetta. Yksi kohteista sijaitsee ulkona. Mukana ovat teokset seuraavilta taiteilijoilta: Jenni Tieaho, Mika Heinonen, Pekka Luukkola, Sanna Kannisto, Tuomo Blomqvist, Jaana Kautto, Pekka Suomäki, Fanni Niemi-Junkola, Tarja Malinen ja Kati Immonen. Teoksista kahdeksan on Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta ja kaksi muita lainoja.
Myös yrittäjät ovat ottaneet Kylägallerian lämpimästi vastaan.
– Teos sopii hienosti kahvilan tilaan, kertoo Tarun Kahvipannun yrittäjä Taru Laitinen, joka ihastui Sanna Kanniston valokuvaan.
Kävijöitä kannustetaan kiertämään kaikki näyttelykohteet näyttelykartan avulla. Kohteista saa karttapassin, johon kerätään leimoja. Täyden leimapassin palauttaneet osallistuvat arvontaan, jossa palkintona on risteily Etelä-Konnevedellä. Passien palautuspaikkana on Kukkakauppa Kimppu.
Galleria Kauppatie tarjoaa uudenlaisen tavan kohdata nykytaidetta osana arkiympäristöä – kirjastossa, kahvilassa, liikkeissä ja muissa tutuissa paikoissa. Samalla näyttely houkuttelee tutustumaan Konneveden palveluihin, koko Naisten viikon ohjelmatarjontaan ja keskustan elämään.
Maksuton näyttely on avoinna 30. elokuuta 2026 saakka ja se on osa Konneveden Naisten viikon maksutonta ohjelmaa. Katso koko Naisten viikon ohjelma täältä.
Liput Naisten viikon maksullisiin tapahtumiin myy Tiketti.
Konneveden Naisten viikosta sanottua:
“Naisten viikon ohjelma teki vaikutuksen monipuolisuudellaan sekä sisältönsä että esiintymispaikkojen suhteen. Kohottava tunnelma Konneveden maisemissa loi fiiliksen, että tänne täytyy tulla uudestaan.” – Kimmo Pohjonen, harmonikkataiteilija
“Naisten viikko -tapahtumassa on aiemman kokemuksen perusteella yksi Suomen kesän aidoimmista fiiliksistä. On tosi kiva päästä soittamaan Mikan (Kallio) kanssa juuri tämä Fallen Trees -konsertti, koska se liittyy vahvasti suomalaiseen luontosuhteeseen, uskoisin että ollaan hyvin linjassa festivaalin arvojen kanssa.” – Verneri Pohjola, trumpetisti
LISÄTIETOJA GALLERIA KAUPPATIESTÄ:
Jyväskylän taidemuseo:
Eeva Hytönen, museolehtori, puh. 050 542 0591, eeva.hytonen@jyvaskyla.fi
Teija Lammi, intendentti (näyttelyt), puh. 050 462 2695, teija.lammi@jyvaskyla.fi
Konneveden Naisten viikko:
Kristiina Hurmerinta, puh. 045 2630 307, hurmerinta.kristiina@gmail.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy
Kuukausi Konneveden Naisten viikko -festivaaliin – mukana ohjelmassa muun muassa Verneri Pohjola, Tommi Korpela, Eija Ahvo ja Suomen ensimmäinen K-Market Galleria18.6.2026 12:17:00 EEST | Tiedote
Konneveden Naisten viikko lähestyy! Heinäkuun puolivälissä järjestettävä poikkitaiteellinen festivaali tuo yhteen tulkitsijoita, esiintyjiä ja ajattelijoita arkkitehtuurista filosofiaan ja runoudesta kulinariaan. Henkeä, taidetta ja tulevaisuutta -pääteema lävistää koko festivaalin ja tapahtumat nivoutuvat yhteen lyriikan punaisella langalla. Maksullisten tapahtumien, kuten Verneri Pohjolan ja Mika Kallion Fallen Trees -konsertin, näyttelijä Tommi Korpelan ja Pami Karvosen tähdittämän Johanneksen matkassa -konsertin ja näyttelijä Eija Ahvon tulkitseman Rakas Eeva Kilpi! -esityksen lisäksi luvassa on runsaasti maksutonta pop-up-ohjelmaa. Naisten viikko on tunnettu myös yllätyksistään: Missä muualla kuin Naisten viikolla vaikkapa harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen voi putkahtaa haitareineen pakastimesta? Liput maksullisiin tapahtumiin ovat myynnissä Tiketissä.
Kesähitti puun takaa kaataa genrerajoja – Palovaara: Mustelmilla kuultavissa suoratoistoissa juhannusaattona18.6.2026 12:07:39 EEST | Tiedote
Juuri kun Suomi on menossa kiinni ja hiljentymässä juhannuksen viettoon, alkaa tapahtua: Palovaara-yhtye julkaisee ennalta varoittamatta ensimmäisen singlensä Mustelmilla. Singlen ensisoitto on käynnissä yksinoikeudella Rumba-lehden verkkosivuilla.
Käsien pesusta tuli vertauskuva vastuun pakoilusta – Eternal Erection julkaisi uuden singlen Wash Your Hands12.6.2026 08:43:02 EEST | Tiedote
Tänään perjantaina 12. kesäkuuta julkaistu Eternal Erectionin uusi single Wash Your Hands tarkastelee arkista rutiinia, käsien pesemistä, ja sen muuttuvia merkityksiä eri yhteyksissä. Sanoitus on saanut innoituksensa Pontius Pilatuksen kuuluisasta eleestä, mutta voidaan myös nähdä viittauksena pandemian käsidesihysteriaan, tai poliitiikan häilyvään moraaliin. Vahva groove ja gospel-vaikutteiset lauluharmoniat yhdistyvät popahtavaksi bileanthemiksi. Käsien peseminen ei tässä yhteydessä tarkoita vain hygieniasta huolehtimista, vaan myös moraalista puhdistautumista, yritystä vapautua syyllisyydestä.
PopPaavali julkisti esiintyjänsä – mukana Raakasaga & Yökylä, Aino & Hajonneet, Rebekka Holi, Rami Helin Presents, God Given Ass ja Kauko Röyhkä & Röyhkeät5.6.2026 12:08:33 EEST | Tiedote
Paavalin seurakunnan tarjoama, Helsingin Vallilan loppukesän kohokohdaksi muodostunut ilmaisfestivaali PopPaavali järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 30. elokuuta. Luvassa on tuttuun tapaan monipuolinen kattaus kotimaisia, ajankohtaisia yhtyeitä ja DJ-musaa – kaikille avoin piknik-henkinen päivä Paavalinkirkon sisäpihalla.
Raakasagan uusi single Mitä me sovittiin soi kadonneen ystävän muistolle30.4.2026 12:52:06 EEST | Tiedote
Raakasaga jatkaa helmikuussa 2026 paha maine -kappaleella alkanutta singlejulkaisusarjaansa vappupäivänä 1. toukokuuta julkaistavalla biisillä Mitä me sovittiin. Singlen taustalla on karu ja koskettava tarina lapsuudenystävän päihteiden viemästä elämästä ja katoamisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme