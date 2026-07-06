Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Kertoiko pääministeri Orpo eduskunnalle koko totuuden Garden-sotkuja selvitellessään?
7.7.2026 11:06:57 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Tietoa Helsinki Garden -sotkusta tulee tipoittain ja tiedotusvälineiden onkimana. Pääministerin ja hallituksen olisi vihdoin kerrottava totuus ja julkistettava kaikki asiakirjat ja tausta-aineistot kansalaisten arvioitavaksi, vaatii Siponen.
Julkisuuteen on tullut lisätietoja hallituksen ja pääministeri Orpon toiminnasta Helsinki Garden hankkeen avustussotkussa.
Pääministeri Orpo kertoi eduskunnalle antamassaan vastauksessa kirjalliseen kysymykseen, että ”Avustusta pidettiin perusteltuna, koska sillä arvioidaan olevan myönteisiä talous- ja työllisyysvaikutuksia.”
- Uusien tietojen (HS 6.7. ja Yle 7.7.) valossa valtiovarainministeriön virkakunnan kanta avustukseen oli selkeän kielteinen. Tätä taustaa vasten tuntuu erikoiselta, että pääministeri kertoi eduskunnalle hankeavustuksen olleen perusteltu, varsinkaan kun mitään vaikutusarviota ei ollut tehty, kansanedustaja Markku Siponen ihmettelee.
- Oliko 35 miljoonan euron hankeavustus siis todellisuudessa perusteltu vain hanketta ajaneiden kokoomuslaisten mielestä ja onko tällöin asiassa kerrottu eduskunnalle koko totuus? Siponen kysyy
- Kokonaisuus näyttää poikkeuksellisen hähmäiseltä. Tämä ei voi jäädä tähän. Tietoa Helsinki Garden -sotkusta tulee tipoittain ja tiedotusvälineiden onkimana. Pääministerin ja hallituksen olisi vihdoin kerrottava totuus ja julkistettava kaikki asiakirjat ja tausta-aineistot kansalaisten arvioitavaksi, vaatii Siponen.
Yhteyshenkilöt
Markku SiponenKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 544 1766markku.siponen@eduskunta.fi
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