Porin ensimmäinen Lidl-outlet avataan Musaan
8.7.2026 08:56:56 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl avaa torstaina 9.7. Porin ensimmäisen outlet-myymälän. Lidlin asiakkaat ovat kovasti pitäneet outleteista, joissa myydään käyttötavaroiden loppueriä halpaan hintaan. Outlet sijaitsee Musan myymälän yhteydessä erillisessä liiketilassaan.
Porissa saa jatkossa entistä kattavammin ja halvemmalla Lidlin käyttötavaroita. Lidlin outleteissa on myynnissä keittiövälineitä, työkaluja, vapaa-ajan tarvikkeita, vaatteita ja sesonkituotteita. Käyttötavaroiden loppueriä myydään 30–70 prosentin alennuksilla ja suurin osa tuotteista on myynnissä puoleen hintaan.
Outlet-osastot ovat osa Lidlin myymäläkonseptin kehittämistä, jossa panostetaan entistä helpompiin ostosreissuihin, kattavampaan valikoimaan sekä asiakkaiden toiveisiin. Outletien myötä käyttötavaroita on saatavilla aiempaa laajemmin myös kampanjoiden ulkopuolella. Lidlin outletteja löytyy 18 myymälän yhteydestä.
– Mahtavaa, että saamme vihdoin oman outletin myös Poriin! Tässä lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla: asiakkaamme pääsevät tekemään löytöjä huippuhintaan ja samalla me saamme myytyä loppueriä sekä valikoimasta poistuneita tuotteita. Outleteistamme on tullut muilla paikkakunnilla todellisia hittikohteita, ja uskon, että myös porilaiset ottavat Musan uuden osaston innolla vastaan, kertoo aluepäällikkö Marko Heinilä.
Uusi outlet-myymälä sijaitsee Musan myymälän yhteydessä erillisessä liiketilassaan. Tuotteet voi maksaa outletin pikakassalla kortilla tai Lidl-myymälän puolella. Outlet palvelee torstaisin ja perjantaisin 12–18 sekä lauantaisin 10–16. Sunnuntaista keskiviikkoon outlet on suljettu.
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Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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