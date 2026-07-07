Satsauksia kulttuuriperintöön ja arjen elinvoimaan – Keski-Suomeen 4,9 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta

Huhti-kesäkuussa 2026 Keski-Suomeen myönnetty EU:n maaseuturahoitus painottui kehittämishankkeisiin, joita tuettiin lähes neljällä miljoonalla eurolla. Maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä rahoitettiin noin 0,9 miljoonalla eurolla.

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 95 kohteeseen. Yritystukea sai 66 kohdetta, ja uusia kehittämishankkeita rahoitettiin 39 kappaletta. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna eniten yritysrahoitusta suuntautui Jämsään, Saarijärvelle, Jyväskylään, Keuruulle ja Äänekoskelle.

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Leena Koponen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että maaseuturahoitusta on hyvin haettavissa vielä vuoden jälkipuoliskolla. Hän kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä tarttumaan rohkeasti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

– Toivomme hakemuksia etenkin yritysten investointeihin ja yhteisöjen yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastotoimiin. Kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä rahoittajatahoon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, Koponen sanoo.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen lisäksi EU:n maaseuturahoitusta myöntävät maakunnan Leader-ryhmät JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari. Rahoituksesta osan kustantaa EU ja osan Suomen valtio.

Petäjäveden vierailukeskus vahvistaa matkailualaa

Keski-Suomen elinvoimakeskus myönsi huhti-kesäkuussa rahoitusta maaseudun pk-yrityksille lähes 0,6 miljoonaa euroa. Yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeita rahoitettiin noin kolmella miljoonalla eurolla.

Yritysrahoitusta sai esimerkiksi Saarijärvellä toimiva Kurun Lomasaari Oy, joka investoi Puuhapuisto Veijarin vetovoiman vahvistamiseen. Metsätuotto Oy Äänekoskelta puolestaan sai rahoitusta kehittääkseen uuden palvelukonseptin, joka esittelee suomalaisen metsätalouden ja puunjalostuksen arvoketjua asiantuntijavieraille.

Hankerahoitusta myönnettiin mm. Petäjäveden Vanhan kirkon säätiölle, joka rakentaa vierailukeskuksen esittelemään Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun maailmanperintökohteita. Investointi vahvistaa koko Keski-Suomen matkailua ja lisää alueen arvokkaan kulttuuriperinnön tunnettuutta.

Merkittävän rahoituksen sai myös Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen ja hyvin ajankohtainen Yhteisö turvaa -hanke. Se tarjoaa paikallisyhteisöille käytännön välineitä varautumiseen ja auttaa rakentamaan turvallisempaa ja toimintakykyisempää maakuntaa.

Yritystuet edistävät kasvun mahdollisuuksia

Keski-Suomen neljä Leader-ryhmää myönsivät huhti-kesäkuussa maaseudun mikroyrityksille lähes 0,3 miljoonalla euroa tukea, ja paikallisia kehittämishankkeita rahoitettiin 0,9 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeiden Leader-rahoitukseen sisältyy kunnilta saatua rahoitusta.

Yritysrahoitusta sai mm. joutsalainen Jukolan Juusto Oy juustoharkkojen leikkauslaitteistoon, joka tehostaa työtä ja kohentaa tuotteen ulkomuotoa. Korpilahdella sijaitseva aktiivipihatto Ilomaa sai rahoitusta hevosten automaattisen heinänsyöttöjärjestelmän hankintaan. Investointi vähentää yrittäjän työkuormaa ja lisää hevosten hyvinvointia.

Viitasaarella toimiva Mahtimarja Oy sai maatalouden kokeilutukea kehittääkseen ja testatakseen uudenlaista digitaalista viljelykonseptia jatkuvasatoisen mansikan tunneliviljelyssä. Keuruulainen Bistro Fiilis sai rahoitusta uuden, säännöllisesti toteutettavan kesäterassin tapahtumasarjan markkinointiin. Tavoitteena on rakentaa tapahtumasta toistuva vetovoimatekijä Keuruun kesään.

Hankerahoitus taipuu moneen

Leader-ryhmien myöntämää hankerahoitusta sai mm. Pro Kaitajärvi ry teettääkseen selvityksen Jyväskylässä sijaitsevan Kaitajärven tilasta ja kuormituksesta. Selvitys käynnistää järven kunnostusprosessin. Kehittämisyhtiö Witas Oy Viitasaarelta sai rahoituksen hankkeeseen, jossa kokeillaan uusia tapoja yhdistää kansainväliset opiskelijat ja maaseudun työnantajat, yrittäjyysmahdollisuudet sekä paikallisyhteisöt. Tavoitteena on helpottaa alueelle asettumista ja luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muualla.

Toivakan Riistanhoitoyhdistys sai rahoituksen Toivakan ampumaradan kohdistusradan ampumasuojan ja suojavallin rakentamiseen. Uudet rakenteet parantavat radan turvallisuutta. Keuruulla toimiva Jukojärven Veikot ry puolestaan rakentaa maaseuturahoituksen turvin Jukojärven polkureitistölle laavun, tulipaikan ja kuivakäymälän, jotka kohentavat alueen retkeilyolosuhteita.

EU:n maaseuturahoituksen kaikki tuensaajat on listattu oheisessa tiedostossa.