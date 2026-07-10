Veikkaus Oy

Loton miljoonan euron päävoitto pelattiin Riihimäellä

11.7.2026 23:38:46 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lotossa löytyi kierroksella 28/2026 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään miljoona euroa.

Oransseja lottopalloja arvontalaitteessa odottamassa arvonnan alkua
Lotto arvotaan lauantaisin Helsingin Pasilassa Veikkaus Ei julkaisurajoituksia

Loton kierroksen 28/2026 oikea rivi on 3, 7, 14, 27, 30, 32, 37 sekä lisänumero 13. Plusnumeroksi arvottiin 5.

Arvonnasta löytyi yksi täysosuma. Seitsemän oikeaa numeroa sisältänyt rivi osui nettipelaajalle Riihimäelle.

- Suuret onnittelut tuoreelle lottomiljonäärille! Toivotan voittajan lämpimästi tervetulleeksi perinteisille voittokahveille tänne Veikkauksen pääkonttorille Miljonäärisalonkiin, sanoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho.

Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 6 0 1 0 8 6 5. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joista toinen oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto osui Porvoon S-Market Näsin asiakkaalle ja 20 000 euron voitto S-Market Tervakosken asiakkaalle.

Milli-pelin oikea rivi on tänään 13, 18, 22, 25, 26, 32 ja lisänumero 35. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Reykjavik 90. Tonnin voittoja lähti jakoon neljä kappaletta.

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