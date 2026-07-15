Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Keilaniemen aseman eteläisen sisäänkäynnin lyhyet liukuportaat poissa käytöstä viikoilla 31-35

23.7.2026 14:23:21 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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Viikolla 31 myös pohjoisen sisäänkäynnin pitkät liukuportaat ovat yhä poissa käytöstä töiden siirtymisen ajan.

Keilaniemen metroaseman liukuportaat ja hissi.
Keilaniemen metroasema. Kuva: Länsimetro Oy. Kuvaaja: Timo Kauppila / Indav

Keilaniemen metroasemalla tehdään paloilmoitinjärjestelmän, savunpoistoluukkujen ja valaistuksen huoltotöitä liukuportaiden yläpuolisissa kattorakenteissa. Huoltotöiden vuoksi liukuporrasryhmiä on vuorotellen poissa käytöstä huhti-lokakuun aikana.

Viikon 31 poikkeusjärjestelyt Keilaniemen asemalla

Viikolla 31 (27.7.–2.8.2026) huoltotyöt siirtyvät pohjoisen sisäänkäynnin pitkiltä liukuportailta eteläisen sisäänkäynnin lyhyisiin liukuportaisiin, jotka johtavat välitasolta A-sisäänkäynnille. Molemmat edellä mainitut liukuporrasryhmät ovat poissa käytöstä muutamien päivien ajan viikolla 31 työmaasiirron vuoksi. Pohjoisen sisäänkäynnin liukuportaat pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman pian siirron jälkeen.

Eteläisen sisäänkäynnin lyhyet liukuportaat ovat tämänhetkisen arvion mukaan poissa käytöstä viikolle 35 saakka (24.8. alkava viikko).

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Keilaniemen metroaseman eteläpään lyhyet liukuportaat ovat poissa käytöstä viikoilla 31–35. Suljetut liukuportaat on merkitty kuvassa punaisella raksilla. Eteläpään hissit toimivat normaalisti, ja pohjoisen sisäänkäynnin liukuportaat ja hissit ovat normaalisti matkustajien käytössä.

Hissit ja muut liukuportaat normaalisti käytössä

Keilaniemen metroaseman hissit ovat normaalisti käytössä koko huoltotöiden ajan. Ne liukuporrasryhmät, jotka eivät kulloinkin ole huoltotöiden vuoksi suljettuina, ovat matkustajien käytössä.

Asemalla tiedotetaan kulkureittimuutoksista opasteilla.

Huoltotyöt eivät vaikuta metron liikennöintiin.

Paloilmoitinjärjestelmän, savunpoistoluukkujen ja valaistuksen huoltotöitä huhti–lokakuussa

Keilaniemen asemalla on tehty huhtikuusta alkaen paloilmoitinjärjestelmän, savunpoistoluukkujen ja valaistuksen huoltotöitä liukuportaiden yläpuolisissa kattorakenteissa. Töiden ajaksi liukuporraskuiluihin asennetaan rakennustelineet.

Huoltotöiden vuoksi aseman liukuporrasryhmät ovat vuorotellen poissa käytöstä, mikä aiheuttaa haittaa matkustajien liikkumiseen asemalla. Työt jatkuvat lokakuulle saakka, ja ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa.

Tämänhetkisen arvion mukaan huoltotyöt siirtyvät viikosta 35 alkaen eteläisen sisäänkäynnin lyhyiltä liukuportailta saman pään pitkille liukuportaille, jotka johtavat asemalaiturilta välitasolle. Huoltotyöt valmistuvat kokonaisuudessaan viikolla 41. 

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Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

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