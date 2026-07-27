Joukkoliikenteen verkkosivuilla toimii uusi tekoälychatbot

Chatbot löytyy joukkoliikenteen verkkosivuilta oikeasta alakulmasta, kun käyttäjä on hyväksynyt kaikki sivuston evästeet.

Tekoäly hakee vastauksia Vaasan kaupungin verkkosivuilta sekä sille ennalta määritellyistä vastaussisällöistä. Chatissa voi esittää yleisiä kysymyksiä anonyymisti. Henkilötietoja ei tule kirjoittaa chattiin.

Chatbot-keskusteluja säilytetään yhden kuukauden ajan palvelun kehittämistä ja laadun parantamista varten.

Asiakaspalvelun tavoittaa palautetta antamalla

Chatissa on palautetoiminto, jonka avulla palautteen lähettäminen Liftille on aiempaa helpompaa. Palautetoiminnon kautta tulleet kysymykset, kommentit ja kiitokset ohjautuvat suoraan asiakaspalvelijoille, jotka vastaavat niihin muutaman arkipäivän kuluessa. Palautetoiminnon kautta lähetettyjä viestejä ja henkilötietoja ei käsitellä tekoälyllä.

Palautetta voi lähettää chatin kautta klikkaamalla ”Anna palautetta” -painiketta.

Kieliversioita kehitetään

Keskustelu chatbotin kanssa toimii parhaiten suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta chattia voi käyttää myös muilla kielillä. Vastaukset tulevat automaattisesti sillä kielellä, jolla käyttäjä aloittaa keskustelun chatbotin kanssa.

Palvelu on vielä kehitysvaiheessa, minkä vuoksi chatin painikkeet, otsikot ja palautetoiminto toimivat toistaiseksi vain suomeksi. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot lisätään myöhemmin. Siihen saakka palautetta voi tuttuun tapaan jättää Vaasan kaupungin palautepalvelussa, joka toimii kaikilla kolmella kielellä.