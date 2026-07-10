Apetitin suosikkituote sai uuden version – uusi Värikäs Peruna & keittokasvikset tuo lisää keittoja ruokalistalle

Apetit Kotimainen Peruna & keittokasvikset on jo pitkään ollut monen suomalaisen pakastimen luottotuote ja Apetitin suosituin pakastekasvistuote.

”Tutkimuksemme* mukaan suomalaiset käyttävät pakastekasviksia useimmiten keittoihin. Kotimainen Peruna & keittokasvikset ovat olleet kestosuosikki vuosien ajan. Monen perheen kodissa nakkikeitto syntyy juuri tämän tuotteen avulla”, sanoo Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala.

Nyt lähes 20-vuotias suosittu klassikko saa rinnalleen uuden version. Värikäs Peruna & keittokasvikset sisältää perunan lisäksi porkkanaa, vihreitä papuja, paprikaa ja sipulia. Monipuolinen sekoitus sopii erityisesti keittoihin, mutta myös esimerkiksi pataruokiin ja muihin nopeisiin arjen aterioihin.

“Lähdimme miettimään, että perinteisen Peruna & keittokasvikset -suosikin rinnalle sopisi hieman erilainen ja värikkäämpi sekoitus. Uutuustuote sopii erityisen hyvin kanakeittoon, tomaattipohjaisiin keittoihin ja texmex-tyylisiin keittoihin. Nämä kaikki onnistuvat tietysti hyvin myös kasvisversioina”, sanoo Ritala.

Apetit Värikäs Peruna & keittokasvikset

Pakkauskoko: 750 g

Sisältää perunaa, porkkanaa, vihreitä papuja, paprikaa ja sipulia

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