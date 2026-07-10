Apetitin suosikkituote sai uuden version – uusi Värikäs Peruna & keittokasvikset tuo lisää keittoja ruokalistalle
30.7.2026 10:30:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote
Uutuustuote Apetit Värikäs Peruna & keittokasvikset (750 g) uudistaa Apetitin klassikon ja monipuolistaa keittoreseptejä. Uutuudessa perunan rinnalle on tuotu porkkanaa, vihreitä papuja, paprikaa ja sipulia. Lähes 20 vuotta suomalaisten arkea pelastanut Apetit Kotimainen Peruna & keittokasvikset on jo vuosia ollut Apetitin suosituin pakastekasvistuote.
Apetit Kotimainen Peruna & keittokasvikset on jo pitkään ollut monen suomalaisen pakastimen luottotuote ja Apetitin suosituin pakastekasvistuote.
”Tutkimuksemme* mukaan suomalaiset käyttävät pakastekasviksia useimmiten keittoihin. Kotimainen Peruna & keittokasvikset ovat olleet kestosuosikki vuosien ajan. Monen perheen kodissa nakkikeitto syntyy juuri tämän tuotteen avulla”, sanoo Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala.
Nyt lähes 20-vuotias suosittu klassikko saa rinnalleen uuden version. Värikäs Peruna & keittokasvikset sisältää perunan lisäksi porkkanaa, vihreitä papuja, paprikaa ja sipulia. Monipuolinen sekoitus sopii erityisesti keittoihin, mutta myös esimerkiksi pataruokiin ja muihin nopeisiin arjen aterioihin.
“Lähdimme miettimään, että perinteisen Peruna & keittokasvikset -suosikin rinnalle sopisi hieman erilainen ja värikkäämpi sekoitus. Uutuustuote sopii erityisen hyvin kanakeittoon, tomaattipohjaisiin keittoihin ja texmex-tyylisiin keittoihin. Nämä kaikki onnistuvat tietysti hyvin myös kasvisversioina”, sanoo Ritala.
Apetit Värikäs Peruna & keittokasvikset
- Pakkauskoko: 750 g
- Sisältää perunaa, porkkanaa, vihreitä papuja, paprikaa ja sipulia
- Lisää helppoja keittoja ruokalistalle
Reseptivinkit
*Apetit kyselytutkimus 2024, n=2 600
Yhteyshenkilöt
Wilhemiina RitalaBrändi- ja tuoteryhmäpäällikköPuh:+358104024435wilhelmiina.ritala@Apetit.fi
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
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Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka tuo kasvipohjaisen syömisen herkulliseksi osaksi arkea. Perustamme toimintamme tiiviiseen yhteistyöhön alkutuottajien kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Apetit luo kasviksista hyvinvointia kehittämällä herkullisia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja ja öljykasvituotteita, joilla pelastamme arkea kaikenlaisissa keittiöissä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
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