Uutta tietoa sarjayrittäjyydestä: yrityksensä myyneet jatkavat aktiivisina ja tuovat kohdeyrityksiin usein kasvua ja kannattavuutta, mutta ei automaattista tuottavuusetua

Yrityskaupat voivat käynnistää kiertokulun, jossa yrityksensä myyneet yrittäjät hyödyntävät vapautunutta varallisuuttaan ja osaamistaan uusien yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen sekä muiden yritysten rahoittamiseen.

Etlan tänään julkaistun tutkimuksen mukaan monet yrityksensä myyneet yrittäjät eivät poistukaan yritystoiminnasta kokonaan vaan jatkavat aktiivisissa omistus-, hallitus- ja johtotehtävissä toisissa yrityksissä. Kauppojen myötä vapautunut ns. yrittäjyyspääoma kanavoituu ennen kaikkea jo olemassa oleviin aktiivisiin yrityksiin, ei vain startupien perustamiseen.

Etla Raportissa Yrityskaupat, yrittäjyyspääoma ja yritysten menestys (Etla Raportti 179) on selvitetty, miten yrityskaupan kohteena olleiden yritysten omistajat toimivat jatkossa ja miten heidän uudet kohdeyrityksensä menestyvät. Tutkimuksen on rahoittanut TT-säätiö.

Sarjayrittäjät Suomessa viisikymppisiä, koulutettuja ja aktiivisia

Yrityskaupassa poistuneiden yritysten merkittävät henkilöomistajat ovat Suomessa tyypillisesti kokeneita, korkeasti koulutettuja ja aktiivisia toimijoita. Omistamisen ohella suuri osa tutkituista yrittäjistä oli myös aktiivisia toimijoita yrityksessään, joko hallituksen jäsenenä tai johtotehtävissä. Heidän mediaani-ikänsä on 50 vuotta.

Omistajille on todennäköisesti kertynyt osaamista ja tietoa siitä, kuinka johtaa ja organisoida yritystoimintaa. Lisäksi heille on kumuloitunut paitsi aineellista pääomaa, myös aineetonta pääomaa siirrettäväksi seuraavaan yritykseen, toteaa tutkimuksesta vastannut Etlan vanhempi tutkija KTT Ilkka Ylhäinen.

Ylhäisen mukaan yrityksensä myyneiden yrittäjien henkilökohtaiset resurssit voivatkin auttaa toisia yrityksiä kasvamaan, mutta kasvu ei automaattisesti muutu korkeammaksi työn tuottavuudeksi.

Yrityskaupat voivat kuitenkin toimia mekanismina, jonka kautta kokeneiden yrittäjien varallisuus, osaaminen ja verkostot palautuvat yrityskentän käyttöön. Nyt saadut tulokset tukevat näkemystä, että toimivat yrityskauppa-, omistus- ja kasvurahoitusmarkkinat voivat edistää yritysdynamiikkaa myös yrityskaupan jälkeisessä vaiheessa. Talouskasvun kannalta keskeistä olisi, että yrityskaupassa vapautuvat resurssit kohdentuisivat uudelleen kasvuhakuisiin tai tuottavampiin yrityksiin, Etlan Ylhäinen sanoo.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan yrityskaupan vastapuolten – eli ostajien ja fuusiokumppanien – liikevaihto kasvoi selvästi verrokkeja nopeammin. Kasvuun yhdistyi kuitenkin verrokkeja heikompi työn tuottavuuden kehitys.

Niiden jo toimivien yritysten, joihin yrittäjä siirtyi, kannattavuus kehittyi verrokkeja paremmin.

Näyttöä siitä, että toiseen yritykseen siirtyvä yrittäjyyspääoma synnyttäisi systemaattisia tuottavuusetuja tai lisäisi todennäköisyyttä saada oman pääoman ehtoista rahoitusta, ei tutkimuksessa löytynyt.

Pajarinen, Mika & Ylhäinen, Ilkka: Yrityskaupat, yrittäjyyspääoma ja yritysten menestys (Etla Raportti 179)