Asuntokauppa digitalisoituu edelleen – heinäkuussa tehtiin yli 3 000 sähköistä kauppaa

Digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustalla tehtiin heinäkuussa yhteensä ennätykselliset 3 186 digitaalista asunto- ja kiinteistökauppaa. Näistä 2 358 oli asunto-osakkeiden kauppoja ja 828 kiinteistökauppoja.

Asunto-osakekauppojen määrä kasvoi viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 13 prosenttia. Vielä voimakkaampaa kasvu oli kiinteistökaupoissa, joita tehtiin 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja enemmän kuin yhtenäkään yksittäisenä kuukautena aiemmin.

Kasvu jatkuu myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Tammi–heinäkuussa DIASissa tehtiin yhteensä 13% prosenttia enemmän digitaalisia asunto- ja kiinteistökauppoja kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Digitaalinen kaupanteko on jo reilun vuoden ajan ollut suosituin tapa asunto-osakkeiden kauppojen tekemiseen. Kesäkuussa jo 68 prosenttia kiinteistönvälittäjien tekemistä vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista syntyi pankkikonttorin sijan digitaalisesti.

“Digitaalinen kaupankäynti vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa kauppojen tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköiset toimintatavat parantavat koko asuntokauppaprosessin tehokkuutta ja sujuvuutta, mistä hyötyvät asunnon myyjien ja ostajien lisäksi alan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin”, Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.