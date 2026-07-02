Asuntokauppa digitalisoituu edelleen – heinäkuussa tehtiin yli 3 000 sähköistä kauppaa
3.8.2026 15:08:07 EEST | Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy | Tiedote
Suomalaiset solmivat heinäkuussa digitaalisesti yhteensä 3 186 asunto- ja kiinteistökauppaa, mikä on enemmän kuin minään aiempana kuukautena. Digitaalinen kaupanteko yleistyy vauhdilla erityisesti kiinteistökaupoissa, joiden määrä kasvoi viime vuoden heinäkuuhun nähden yli neljänneksellä.
Digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustalla tehtiin heinäkuussa yhteensä ennätykselliset 3 186 digitaalista asunto- ja kiinteistökauppaa. Näistä 2 358 oli asunto-osakkeiden kauppoja ja 828 kiinteistökauppoja.
Asunto-osakekauppojen määrä kasvoi viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 13 prosenttia. Vielä voimakkaampaa kasvu oli kiinteistökaupoissa, joita tehtiin 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja enemmän kuin yhtenäkään yksittäisenä kuukautena aiemmin.
Kasvu jatkuu myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Tammi–heinäkuussa DIASissa tehtiin yhteensä 13% prosenttia enemmän digitaalisia asunto- ja kiinteistökauppoja kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
Digitaalinen kaupanteko on jo reilun vuoden ajan ollut suosituin tapa asunto-osakkeiden kauppojen tekemiseen. Kesäkuussa jo 68 prosenttia kiinteistönvälittäjien tekemistä vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista syntyi pankkikonttorin sijan digitaalisesti.
“Digitaalinen kaupankäynti vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa kauppojen tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköiset toimintatavat parantavat koko asuntokauppaprosessin tehokkuutta ja sujuvuutta, mistä hyötyvät asunnon myyjien ja ostajien lisäksi alan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin”, Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mona MäkkyläLiiketoiminnan kehittäjäDigitaalinen asuntokauppa DIAS OyPuh:+358503451641mona.makkyla@dias.fi
Niilo UrsinLiiketoimintajohtajaDigitaalinen asuntokauppa DIAS OyPuh:+358405398902niilo.ursin@dias.fi
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DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain
Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja reilu neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.
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