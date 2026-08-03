Veronkorotukset vs. menoleikkaukset – Miten julkinen talous tasapainotetaan kasvua vaarantamatta?

Etla on tutkinut valtioneuvoston tutkimustoiminnan (VN Tutkiva) tilaamassa tutkimuksessa julkisten menoleikkausten ja veronkiristysten vaikutuksia Suomen talouteen eri meno- ja verolajeittain hyödyntäen Tilastokeskuksen tätä tarkoitusta varten laatimaa uutta aineistoa. Hankkeessa saadut tulokset tarjoavat selkeää ja osin yllättävääkin evästystä talouspolitiikan tekijöille.

Webinaarissa raporttia ja tutkimuksen päätuloksia esittelee Etlan vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki. Tutkimusraportin muut laatijat, Suomen Yrittäjien johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti ja Helsingin yliopiston dosentti ja vanhempi yliopistonlehtori Juha Tervala, ovat mukana vastaamassa alustuksesta ja raportista heränneisiin kysymyksiin.

Tervetuloa siis mukaan Etla-webinaariin, jossa pureudutaan finanssipolitiikan kertoimiin ja eri sopeutustoimien talousvaikutuksiin Suomessa.

Aika: Keskiviikkona 12.8. klo 13–13.30

Paikka: Teams

Raportti on jo julkaistu valtioneuvoston tutkimustoiminnan julkaisusarjassa ja siihen voi tutustua täällä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu webinaariin tällä ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumiset viimeistään tiistaihin 11.8. klo 15 mennessä.

Webinaarin ohjelma

13.00–13.05 Tervetuloa Etla-webinaariin / tiedottaja Justiina Airas, Etla

13.05–13.20 Raportin esittely ja päätulokset / vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki, Etla

13.20–13.30 Kysymyksiä ja keskustelua