Veronkorotukset vs. menoleikkaukset – Miten julkinen talous tasapainotetaan kasvua vaarantamatta?
5.8.2026 12:30:00 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Kutsu
Suomen julkisen talouden krooninen alijäämä ja kasvava velka pakottavat etsimään ratkaisuja valtiontalouden tasapainottamiseksi. Julkisen talouden vakauttaminen on välttämätöntä, mutta miten sopeutustoimet vaikuttavat Suomen talouskasvuun, ja millä keinoilla vauriot minimoidaan?
Etla on tutkinut valtioneuvoston tutkimustoiminnan (VN Tutkiva) tilaamassa tutkimuksessa julkisten menoleikkausten ja veronkiristysten vaikutuksia Suomen talouteen eri meno- ja verolajeittain hyödyntäen Tilastokeskuksen tätä tarkoitusta varten laatimaa uutta aineistoa. Hankkeessa saadut tulokset tarjoavat selkeää ja osin yllättävääkin evästystä talouspolitiikan tekijöille.
Webinaarissa raporttia ja tutkimuksen päätuloksia esittelee Etlan vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki. Tutkimusraportin muut laatijat, Suomen Yrittäjien johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti ja Helsingin yliopiston dosentti ja vanhempi yliopistonlehtori Juha Tervala, ovat mukana vastaamassa alustuksesta ja raportista heränneisiin kysymyksiin.
Tervetuloa siis mukaan Etla-webinaariin, jossa pureudutaan finanssipolitiikan kertoimiin ja eri sopeutustoimien talousvaikutuksiin Suomessa.
Aika: Keskiviikkona 12.8. klo 13–13.30
Paikka: Teams
Raportti on jo julkaistu valtioneuvoston tutkimustoiminnan julkaisusarjassa ja siihen voi tutustua täällä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu webinaariin tällä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaihin 11.8. klo 15 mennessä.
Webinaarin ohjelma
13.00–13.05 Tervetuloa Etla-webinaariin / tiedottaja Justiina Airas, Etla
13.05–13.20 Raportin esittely ja päätulokset / vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki, Etla
13.20–13.30 Kysymyksiä ja keskustelua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tytti SulanderViestintäjohtaja, ETLAPuh:040-505 1241tytti.sulander@etla.fi
Linkit
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
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