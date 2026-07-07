Nämä tanssijat kisaavat Red Bull Dance Your Style -finaalissa Senaatintorilla
5.8.2026 13:00:00 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Red Bull Dance Your Stylen finaali tanssitaan Helsingin Senaatintorilla lauantaina 5. syyskuuta 2026 suurempana kuin koskaan. Neljättä kertaa järjestettävässä Suomen viihdyttävimmässä katutanssitapahtumassa nähdään 16 maan kärkitanssijaa, jotka edustavat laajasti eri katutanssilajeja. Mukana on 12 kutsuttua finalistia sekä neljä Oulun ja Helsingin karsinnoista valittua tanssijaa.
Kilpailussa tanssijat kohtaavat toisensa yksilöbattleissa, joista voittajat ratkaisee yleisö. Illan päätteeksi kruunataan Red Bull Dance Your Style 2026 Suomen voittaja, joka lähtee lokakuussa edustamaan Suomea Sveitsissä kisattavaan maailmanfinaaliin.
Tämän vuoden finalistikaarti kokoaa yhteen kokeneita kilpailijoita, nousevia nimiä sekä useiden eri katutanssityylien erikoisosaajia. Finaalissa nähdään muun muassa hip hopia, poppingia, lockingia, krumpia, dancehallia ja whackingia.
– Tämän vuoden finalisteissa on mukana tosi kokeneita battle-tanssijoita ja myös nuorempia osaajia, jotka ovat tehneet kovaa nousua suomalaisella katutanssikentällä. On tosi kiinnostavaa nähdä, miten erilaiset taustat ja tyylit kohtaavat lavalla. Red Bull Dance Your Stylessa pitää pystyä reagoimaan yllättävään musiikkiin ja vastustajaan – ja tehdä nämä vielä ison yleisön edessä. Juuri se tekee kisasta niin hauskan ja viihdyttävän, iloitsee tapahtuman tanssikonsultti Jenni “Jeniwai” Tuunainen.
Karsinnat Oulussa ja Helsingissä ratkaisivat neljä finaalistia
Finalisteista 12 on kutsuvierastanssijoita, ja neljän finalistin matka finaaliin kulki avointen karsintojen kautta. Kevään ja kesän aikana järjestetyissä karsintatapahtumissa Oulussa ja Helsingissä voittajat päätettiin finaalin tapaan yleisöäänestyksellä.
Karsintojen kautta finaaliin pääsivät Oulusta hip hop-tanssijat Kalle Reini ja Joonatan Tuunainen sekä Helsingistä whackingia tanssiva Lilja Sillander ja popping-tanssija Hozan Omar.
Jo kolmatta kertaa Red Bull Dance Your Style -finaalissa kisaava Hozan odottaa finaalia innolla.
– On niin siistiä päästä mukaan finaaliin jo kolmatta kertaa, etenkin kun paikka tuli tällä kertaa karsintojen kautta. Taso oli kova, joten paikka piti oikeasti ansaita. Finaalilta odotan yleisön ja muiden tanssijoiden energiaa, sillä ne tekevät tästä tapahtumasta aina niin ainutlaatuisen. Musiikki on minulle yksi suurimmista inspiraation lähteistä, ja tässä kisassa sen merkitys korostuu entisestään, kun biisit tulevat kaikille yllätyksenä, kertoo Red Bull Dance Your Style 2026 -finalisti Hozan Omar.
Senaatintori täyttyy tanssista lauantaina 5.9.
Ikoninen Senaatintori muuttuu syyskuun ensimmäisenä lauantaina katutanssin näyttämöksi, kun tuhannet katsojat kokoontuvat seuraamaan Suomen viihdyttävintä katutanssitapahtumaa. Red Bull Dance Your Style tunnetaan yllätyksellisestä musiikkivalikoimastaan, improvisaatioon perustuvasta kilpailumuodostaan ja ennen kaikkea siitä, että voittajan ratkaisee paikalla oleva yleisö.
Tapahtuma-alue aukeaa yleisölle klo 18 ja kilpailu käynnistyy klo 19. Tapahtuma on kaikille avoin sekä maksuton.
Red Bull Dance Your Style 2026 -finalistit
- Kalle – Hip hop
- J.Robin – Popping
- Razor – Hip hop
- Iida – Hip hop
- Toppe – Hip hop
- SYNC – Krump
- Sophia – Dancehall
- Pajatso – Locking
- Mana – Hip hop
- Lilja – Whacking
- Joonatan – Hip hop
- Hozan – Popping
- Gabo – Hip hop
- Emmi – Whacking
- Elis – Hip hop
- Ebony – Whacking
Lisätietoja finalisteista täältä.
Tapahtuma pähkinänkuoressa
Red Bull Dance Your Style 2026 Suomen finaali
- Paikka: Senaatintori, Helsinki
- Päivä: Lauantai 5.9.2026
- Aika: tapahtuma-alue aukeaa klo 18 ja kilpailu alkaa klo 19
- Yleisölle vapaa pääsy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
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Red Bull
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