Nämä tanssijat kisaavat Red Bull Dance Your Style -finaalissa Senaatintorilla

Kilpailussa tanssijat kohtaavat toisensa yksilöbattleissa, joista voittajat ratkaisee yleisö. Illan päätteeksi kruunataan Red Bull Dance Your Style 2026 Suomen voittaja, joka lähtee lokakuussa edustamaan Suomea Sveitsissä kisattavaan maailmanfinaaliin.

Tämän vuoden finalistikaarti kokoaa yhteen kokeneita kilpailijoita, nousevia nimiä sekä useiden eri katutanssityylien erikoisosaajia. Finaalissa nähdään muun muassa hip hopia, poppingia, lockingia, krumpia, dancehallia ja whackingia.

– Tämän vuoden finalisteissa on mukana tosi kokeneita battle-tanssijoita ja myös nuorempia osaajia, jotka ovat tehneet kovaa nousua suomalaisella katutanssikentällä. On tosi kiinnostavaa nähdä, miten erilaiset taustat ja tyylit kohtaavat lavalla. Red Bull Dance Your Stylessa pitää pystyä reagoimaan yllättävään musiikkiin ja vastustajaan – ja tehdä nämä vielä ison yleisön edessä. Juuri se tekee kisasta niin hauskan ja viihdyttävän, iloitsee tapahtuman tanssikonsultti Jenni “Jeniwai” Tuunainen.

Karsinnat Oulussa ja Helsingissä ratkaisivat neljä finaalistia

Finalisteista 12 on kutsuvierastanssijoita, ja neljän finalistin matka finaaliin kulki avointen karsintojen kautta. Kevään ja kesän aikana järjestetyissä karsintatapahtumissa Oulussa ja Helsingissä voittajat päätettiin finaalin tapaan yleisöäänestyksellä.

Karsintojen kautta finaaliin pääsivät Oulusta hip hop-tanssijat Kalle Reini ja Joonatan Tuunainen sekä Helsingistä whackingia tanssiva Lilja Sillander ja popping-tanssija Hozan Omar.

Jo kolmatta kertaa Red Bull Dance Your Style -finaalissa kisaava Hozan odottaa finaalia innolla.

– On niin siistiä päästä mukaan finaaliin jo kolmatta kertaa, etenkin kun paikka tuli tällä kertaa karsintojen kautta. Taso oli kova, joten paikka piti oikeasti ansaita. Finaalilta odotan yleisön ja muiden tanssijoiden energiaa, sillä ne tekevät tästä tapahtumasta aina niin ainutlaatuisen. Musiikki on minulle yksi suurimmista inspiraation lähteistä, ja tässä kisassa sen merkitys korostuu entisestään, kun biisit tulevat kaikille yllätyksenä, kertoo Red Bull Dance Your Style 2026 -finalisti Hozan Omar.

Senaatintori täyttyy tanssista lauantaina 5.9.

Ikoninen Senaatintori muuttuu syyskuun ensimmäisenä lauantaina katutanssin näyttämöksi, kun tuhannet katsojat kokoontuvat seuraamaan Suomen viihdyttävintä katutanssitapahtumaa. Red Bull Dance Your Style tunnetaan yllätyksellisestä musiikkivalikoimastaan, improvisaatioon perustuvasta kilpailumuodostaan ja ennen kaikkea siitä, että voittajan ratkaisee paikalla oleva yleisö.

Tapahtuma-alue aukeaa yleisölle klo 18 ja kilpailu käynnistyy klo 19. Tapahtuma on kaikille avoin sekä maksuton.

Red Bull Dance Your Style 2026 -finalistit

Kalle – Hip hop

J.Robin – Popping

Razor – Hip hop

Iida – Hip hop

Toppe – Hip hop

SYNC – Krump

Sophia – Dancehall

Pajatso – Locking

Mana – Hip hop

Lilja – Whacking

Joonatan – Hip hop

Hozan – Popping

Gabo – Hip hop

Emmi – Whacking

Elis – Hip hop

Ebony – Whacking

Lisätietoja finalisteista täältä.

Tapahtuma pähkinänkuoressa

Red Bull Dance Your Style 2026 Suomen finaali