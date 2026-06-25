PTT:n ennusteet ovat tarkkoja ja palvelevat hyvin talouspolitiikan valmistelua
11.8.2026 12:18:23 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Kalevi Sorsa säätiön julkaisema arvio talousennusteista ja niiden tarkkuudesta on tärkeä puheenvuoro tärkeästä asiasta. Se ansaitsee kuitenkin muutaman täydentävän havainnon ja kommentin.
PTT julkaisee suhdanne-ennusteita ainoastaan kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Perusteet tälle ovat saman suuntaiset kuin arviointiraportissa esitetään. Useamman vuoden päähän kohdistuvien ennusteiden osumatarkkuus on hyvin huono. Taloutta kohtaa parin vuoden aikana siinä määrin monet ja yllättävät shokit, että kaukana tulevaisuudessa olevan yksittäisen vuoden talouskehitystä kuvaava luku ei anna olennaista tietoa tulevasta.
Talouspolitiikan valmistelun kannalta olennaisin ennuste on syksyn ennuste tulevalle vuodelle, koska tätä informaatiota hyödynnetään eri instituutioiden talousarvioiden valmistelussa. Kalevi Sorsa säätiön raportissa ennusteiden osuvuutta arvioidaan ennustevirheiden keskiarvolla vuosina 2016–2025. PTT:n ennustevirheiden keskiarvo on tuolla ajanjaksolla 1,4 prosenttiyksikköä, minkä pohjalta voisi hyvinkin päätyä raportin arvioon ennusteiden hyödyttömyydestä.
Aikaperiodille 2016–2025 osuu kaksi suurta ja ennakoimatonta shokkia. Vuoden 2020 talouskehityksen määritti koronapandemia ja vuoden 2022 Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Arvioitaessa ennusteiden laatua näiden vuosien huomioiminen määrittää tuloksia merkittävästi. Esimerkiksi PTT:n ennustevirheet olivat vuodelle 2020 3,7 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2022 3,3 prosenttiyksikköä. Nämä virheet eivät kerro mitään ennusteprosessin laadusta, mutta toki toimintaympäristön epävakaudesta.
Lyhyissä aikasarjoissa suuret yksittäiset havainnot vääristävät tuloksia, ja erityisesti keskiarvo on herkkä suurille yksittäisille havainnoille. PTT:n ennusteen kehitystyössä olemmekin laaduntarkkailussa käyttäneet mediaania vuosille 2011–2025, mutta sivuuttaen vuodet 2020 ja 2022. Näin mitattuna PTT:n ennustevirhe on ollut 0,4 prosenttiyksikköä. Alle 0,5 prosenttiyksikön virhe antaa hyvän lähtökohdan seuraavan vuoden talouden suunnittelulle, joten johtopäätös on aivan toinen kuin raportissa tehty.
Kalevi Sorsa säätiön mukaan talouspolitiikkaa ei pitäisi sitoa ennusteisiin vaan oikeisiin tietoihin. Raportissa tuodaan aivan oikein esille Tilastokeskuksen talouskehitystä kuvaavien lukujen suuret revisiot. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden alussa laatiman arvion edellisen vuoden talouskehityksestä on revisioitunut vuosina 2011–2025 prosenttiyksikön tai enemmän viitenä vuotena. Näin suuret revisiot vaikeuttavat merkittävästi ennusteiden tekemistä. Mediaanirevisio on 0,4 prosenttiyksikköä vuosina 2011–2025, eli sama kuin PTT:n ennustevirhe. Tämän pohjalta herää kysymys siitä, mitä lopulta ovat ne oikeat tiedot.
Talouspolitiikan suunnitellun kannalta ennusteiden laadun parantaminen on keskeistä, mutta se on hyvin vaikeata ilman Tilastokeskuksen talouskehitystä kuvaavien tilastojen tarkkuuden parantumista. Lisäksi suuret revisiot olisi hyvä pitää mielessä, kun lähes reaaliaikaisesti hehkutetaan talouden suuria käänteitä ennakkotilastojen perusteella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus LahtinentoimitusjohtajaPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:050 491 3842markus.lahtinen@ptt.fi
Emilia GråstenekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 568 3457emilia.grasten@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Pikakommentti: Asuntomarkkinoiden elpyminen antaa yhä odottaa itseään – hintaheilunta jatkuu25.6.2026 08:25:39 EEST | Tiedote
Asuntomarkkinoilla ei ole vieläkään merkkejä nousukäänteestä, ja hintojen sahausliike jatkuu, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa. Työllisyyden heikko kehitys ei myöskään tue markkinoiden virkoamista.
Pikakommentti: Taas odotuksia huonompia lukuja työmarkkinoilta24.6.2026 09:15:59 EEST | Tiedote
Työmarkkinoiden tilanne näyttää edelleen synkältä, eikä korkea työttömyys hellitä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tuoreita tilastoja. Talouden vire ei vielä riitä suunnan kääntämiseen.
Ruokamenojen kasvu jatkui muuta kulutusta vahvempana vuonna 202518.6.2026 10:56:38 EEST | Tiedote
Ruuan - elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien - osuus kotitalouksien kulutusmenoista on säilynyt viime vuosina yllättävän vakaana. Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon (1) tuoreiden lukujen valossa ruokamenojen osuus kaikista kotitalouksien kulutusmenoista vuonna 2025 oli 12,9 prosenttia, kun vuonna 2024 osuus oli 12,5 prosenttia. Muutos on maltillinen ja perustuu ennakkotietoihin, mutta se poikkeaa pidemmän aikavälin kehityksestä, jossa ruuan osuus kulutusmenoista on yleensä pienentynyt tulojen kasvaessa. 2020-luvulla kehitys on kääntynyt. Viime vuoden osuus oli korkein taso 2000-luvulla sitten vuoden 2009.
Tuuppaukset ovat avuksi ilmastotavoitteiden saavuttamisessa – mutta yksin ne eivät riitä4.6.2026 10:36:08 EEST | Tiedote
Tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että ihmisten arjen ilmastovalintoja voidaan tukea käyttäytymistieteellisin keinoin. Vaikutukset jäävät kuitenkin rajallisiksi, jos tuuppaukset eivät kytkeydy laajempiin ilmastotoimiin.
Raportti: Nopeutuva metsänomistuksen muutos polarisoi metsien käsittelyä ja haastaa alan hyväksyttävyyttä2.6.2026 10:05:24 EEST | Tiedote
Suomen metsänomistusrakenne elää merkittävää murrosvaihetta. PTT:n ja Tapio Palvelut Oy:n tuoreen raportin mukaan jopa noin kolmannes yksityismetsänomistajista saattaa siirtää tai jättää metsänomistuksensa uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Yhdessä toimintaympäristön muutosten kanssa tämä muokkaa metsäpalveluita, metsäammattilaisten työtä ja koko metsätalouden kestävyyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme