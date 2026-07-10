KHO:n ennakkopäätös, joka koskee yleiskaavaa

Kun otettiin huomioon nyt kysymyksessä olevan tuulivoimapuiston ja muutoksenhakijan omistaman tuulivoimapuiston toisiaan lähimpien tuulivoimaloiden välinen etäisyys, alueella vallitseva tuulensuunta ja osayleiskaavassa sallittu tuulivoimaloiden koko, korkein hallinto-oikeus arvioi, ettei asiassa saadun selvityksen perusteella voitu poissulkea sitä, että osayleiskaavan mukaisen tuulivoimapuiston toteuttaminen alentaisi tuulivoimaloiden synnyttämän ja tuulennopeuden laskua ja turbulenssin kasvua aiheuttavan jättövanan seurauksena muutoksenhakijan omistaman tuulivoimapuiston sähköntuotantoa niin merkittävästi, että kaavan olisi katsottava aiheuttavan muutoksenhakijalle kohtuutonta haittaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että osayleiskaava ei ollut muutoksenhakijan omistaman tuulivoimapuiston sähköntuotantoon kohdistuvien vaikutusten osalta perustunut sellaisiin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin, joiden perusteella olisi ollut mahdollista arvioida, täyttikö osayleiskaava yleiskaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun sisältövaatimuksen siitä, että kaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Koska osayleiskaava ei siten ollut perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin, kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä oli lainvastaisena kumottava.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:59

Kort referat på svenska

HFD 2026:59