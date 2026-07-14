Uusi If helps a lot -raportti: Ifin yritysasiakkaat panostavat yhä enemmän työntekijöidensä terveyteen
12.8.2026 08:50:06 EEST | If Vakuutus | Tiedote
Sampo-konsernin tulos vuoden 2026 toisella vuosineljänneksellä oli vakaa, ja Ifin yksityis- ja yritysasiakkaiden määrä kasvoi. Kasvu oli edelleen nopeinta henkilövakuutuksissa, sillä yhä useampi yritys pitää henkilöstön terveyttä liiketoiminnan menestyksen edellytyksenä, kertoo tuore If helps a lot -raportti.
Henkilövakuutukset olivat vuoden 2026 toisella vuosineljänneksellä edelleen Ifin nopeimmin kasvava tuoteryhmä, mikä kuvastaa henkilökohtaiseen turvaan ja terveyteen liittyvien palvelujen kasvavaa kysyntää yhteiskunnassa. Yksityisasiakkaat haluavat omaisuutensa lisäksi yhä useammin vakuuttaa itsensä ja läheisensä. Yritysasiakkaille henkilöstön terveys ja nopea toipuminen sairastumisen jälkeen ovat liiketoiminnan kannalta kriittisiä tekijöitä. Sairauspoissaolot ovat monella alalla kasvaneet, ja etenkin mielenterveyssyistä johtuvista poissaoloista on tullut yhä suurempi huolenaihe työnantajille.
– Ifin ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen kysyntä kasvaa, kun yritykset panostavat entistä enemmän henkilöstönsä terveyteen vahvistaakseen toimintakykyä ja kykyä sopeutua muutoksiin. Kehitys on tärkeää myös yhteiskunnan vakauden kannalta. Yhä useammat yritykset näkevät työntekijöiden terveyden liiketoiminnan prioriteettina. Tämä heijastaa jo pidempään jatkunutta kehitystä, jossa yksityisasiakkaat haluavat aiempaa kattavampaa turvaa itselleen ja läheisilleen, sanoo Sampo-konsernin konsernijohtaja Morten Thorsrud.
Ifin pohjoismaisen terveystutkimuksen mukaan mielenterveyden haasteet ovat yksi suurimmista sairauspoissaolojen syistä kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa ja Ruotsissa pitkäaikaiset poissaolot johtuvat useimmiten juuri mielenterveyssyistä. Norjassa ja Tanskassa kehitys on samankaltaista: stressistä, ahdistuksesta ja masennuksesta johtuvien sairauspoissaolojen osuus kasvaa. Tutkimuksen mukaan työntekijät pitävät työnantajan panostuksia henkilöstön terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin erittäin tärkeinä.
If helps a lot -raportti Q2/2026
Uusimmassa If helps a lot -raportissa kerrotaan tarkemmin, kuinka henkilöstön hyvinvoinnista on tullut yhä tärkeämpää yritysasiakkaille ja yritysten työntekijöille. Lisäksi raportissa esitellään henkilövahinkojen korvausneuvojina työskentelevät Ebba ja Jörgen, joilla on keskeinen rooli siinä, että asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja saavat tarvitsemansa tuen elämän vaikeimpina hetkinä.
Ifin Q2/2026 lyhyesti
- Vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla If auttoi asiakkaita yhteensä noin 1,2 miljoonassa vahingossa.
- Vuoden 2026 toisella vuosineljänneksellä sääolosuhteet olivat pääosin suotuisat kaikissa Pohjoismaissa, huhtikuisen Dave-myrskyn vaikutuksia lukuun ottamatta.
- Toisella vuosineljänneksellä If auttoi asiakkaita noin 594 000 vahingossa, joista Ruotsissa oli 212 000, Suomessa 138 000, Tanskassa 129 000 ja Norjassa 114 000. Vahinkomäärät laskivat eniten Norjassa.
- Toisella vuosineljänneksellä If auttoi 112 000 asiakasta henkilövahingossa (ei sisällä matkavahinkoja).
- If maksoi toisella vuosineljänneksellä vahingonkorvauksia 970 miljoonaa euroa, eli noin 10,8 miljoonaa euroa päivässä. Määrä on 4 prosenttia viime vuotta vähemmän, mikä johtuu pääosin suurvahinkojen määrän laskusta sekä suotuisista sääolosuhteista.
Nostoja Q2:lta
- Ifiin kuuluva tanskalainen Dansk Sundhedssikring teki suuren eläkerahaston kanssa sopimuksen, jonka myötä 40 000 eläkeläistä pääsi yksityisten terveyspalvelujen piiriin.
- If vakuuttaa terveysvakuutuksella jo yli miljoona ihmistä Pohjoismaissa.
Lue lisää:
If helps a lot -raportti (englanniksi)
Ifin pohjoismaiset terveystutkimukset (englanniksi)
Sampo-konsernin vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen tulos
Tulokseen liittyvät mediatiedustelut voi lähettää osoitteeseen: media@sampo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Outi KärkkäinenHead of PressPuh:010 514 1962outi.karkkainen@if.fi
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
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