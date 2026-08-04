Luvassa erilainen koulupäivä: Leppävaaran koulun oppilaat pääsevät keräämään roskia ja tuunaamaan vaatteita

Action Dayn tavoitteena on antaa oppilaille konkreettisia esimerkkejä siitä, miten jokainen voi lisätä ympäristön hyvinvointia omilla arjen valinnoilla. Siemensin työntekijät vastaavat rasteista yhdessä koulun opettajien kanssa.

“Lapset ovat tulevaisuuden työntekijöitä, kuluttajia ja päättäjiä. Vaikuttamalla heidän asenteisiinsa ja kulutuskäyttäytymiseensä varhaisessa vaiheessa voimme saada aikaan kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia. Haluamme näyttää, että kestävä elämäntapa koostuu pienistä teoista ja yhdessä hyvän tekeminen on hauskaa”, kertoo vastuullisuustyössä aktiivisesti mukana oleva Päivi Lukka Siemensiltä.

Ahkerimmat kerääjät palkitaan

Action Day käynnistyy yhteisellä avauksella, jossa oppilaille kerrotaan, mikä on vapaaehtoistoiminnan ja pientenkin hyvien tekojen vaikutus. Avausta seuraa asiantuntijaluento, jossa ympäristönsuojeluun liittyviä teemoja havainnollistetaan koululaisille tutuilla, arkisilla esimerkeillä.

Tämän jälkeen osa oppilaista suuntaa roskakävelylle Leppävaaran lähialueille, joissa ryhmät kiertävät omat reittinsä. Lapset keräävät ja lajittelevat roskat mukana kulkevien aikuisten avustuksella. Eniten roskaa kerännyt joukkue palkitaan päivän päätteeksi.

Käsityöluokassa oppilaat pääsevät “tuunaamaan” eli muokkaamaan paremmiksi mukanaan tuomiaan vanhoja vaatteita ja tekstiilejä paikkaamalla ja koristelemalla niitä. Samalla lapset näkevät konkreettisesti, miten vaatteen käyttöikää voi pidentää ja tekstiilijätettä vähentää.

Askartelu- ja julistepajassa puolestaan syntyy ympäristöteemaisia julisteita ja visuaalisia viestejä muun muassa mikromuovin haitoista. Valmiit työt jäävät koulun seinille muistuttamaan tärkeistä teemoista myös jatkossa. Rastikierroksen jälkeen oppilaat kokoontuvat yhteiseen päätökseen ja palkitsemiseen.

“On hienoa saada koulupäivään toimintaa, jossa oppilaat pääsevät itse tekemään ja näkemään omien tekojensa vaikutukset. Ympäristövastuu ja kestävän elämäntavan taidot ovat tärkeä osa koulumme arkea, ja tällaiset käytännönläheiset kokemukset vahvistavat oppilaiden ymmärrystä siitä, että jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. On myös arvokasta, että oppilaat pääsevät tekemään yhdessä työtä oman lähiympäristönsä hyväksi. Samalla he oppivat, että ympäristöstä huolehtiminen on yhteinen tehtävä, jossa koululla, perheillä, yrityksillä ja jokaisella yksilöllä on oma tärkeä roolinsa”, kertoo virka-apulaisrehtori Anna-Liisa Roiha Leppävaaran koululta.

Henkilöstön ideat avainasemassa

Tämänvuotinen Action Day jatkaa Siemensin vuonna 2021 aloittamaa perinnettä tehdä hyvää yhden työpäivän ajan elokuussa toimistojensa lähiympäristössä. Vuodesta 2024 asti hyvän tekemisen kumppani on ollut Commu ja vapaaehtoistyötempauksia on alettu järjestää pitkin vuotta erilaisten kohderyhmien parissa.

Tänä keväänä Siemens järjesti Commun ja Kodareiden kanssa Espoon Tyttöjen Talolla maahanmuuttajataustaisille naisille suunnatun koodaustyöpajan, jossa osallistujat pääsivät kokeilemaan pelien ohjelmointia Scratch-ohjelmointiympäristössä ja kuulemaan Siemensillä työskentelevien naisten uratarinoita.

Kesällä Siemens tarjosi puolestaan yhteistyössä Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa maksutonta TIA Portal -ohjelmointikoulutusta työttömille insinööreille parantaakseen heidän mahdollisuuksiaan työllistyä automaatioalalle.

Elokuun lopussa järjestettävä Action Day vie Siemensin vapaaehtoistyöntekijät lähikoululle. Päivän aktiviteettien ideoinnista ja järjestelyistä vastaavat kesätyöntekijät, jotka saavat samalla arvokasta kokemusta projektijohtamisesta.

“Vapaaehtoistyön tekemisestä on lähtenyt Siemensillä käyntiin hieno lumipalloefekti, joka yhdistää eri yksiköissä ja tehtävissä työskenteleviä ihmisiä. Työntekijämme osallistuvat avustustempausten ideointiin mukavan aktiivisesti. Esimerkiksi joululahjakeräys vähävaraisille lapsille, Särkänniemen rannekkeiden arvonta ruoanjakotapahtumassa ja koulutuksen tarjoaminen työttömille insinööreille ovat saaneet alkunsa työntekijöidemme ehdotuksista. Muiden auttaminen on monelle sydämen asia”, Lukka toteaa.