STTK ry.

STTK: Eläkejärjestelmän heikentämisen lasku lankeaisi nuorille

13.8.2026 09:00:00 EEST | STTK ry. | Tiedote

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Huonosti hoidettua julkista taloutta ei pidä paikata hyvin hoidetun eläkejärjestelmän varoilla. Viimeisin esitys liittyy eläkemaksun alentamiseen. Se heikentäisi eläkejärjestelmän kestävyyttä ja riskit siirtyisivät nuorille.

Huonosti hoidettua julkista taloutta ei pidä alkaa paikata hyvin hoidetun eläkejärjestelmän varoilla.
– Ilma on sakeana eläkejärjestelmän kehittämiseen – ja sen myötä yleensä heikentämiseen - liittyviä esityksiä. Viimeisin liittyy kokoomuksen suunnasta tulleeseen esitykseen eläkemaksun alentamiseksi. Se heikentäisi eläkejärjestelmän kestävyyttä ja riskit siirtyisivät nuorille. Tätä STTK ei hyväksy, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo.

Koska Suomen eläkejärjestelmä on hyvin hoidettu ja hyvässä kunnossa, nuorten luottamusta siihen pitää tukea, ei nakertaa.
– On ylipäätään vältettävä sellaista lyhytnäköistä politiikkaa, joka heikentää luottamusta eläkejärjestelmään.

Nuoret kantavat STTK:n mielestä jo nyt kohtuuttomia taakkoja.
– Nuorisotyöttömyys on ennätyskorkea, työttömyysturvaa on heikennetty, opiskeluihin liittyvien harjoittelupaikkojen saanti on vaikeaa ja valmistumisen jälkeinen työllistyminen on vaikeutunut. Samaan aikaan yhteiskunta odottaa nuorten kuluttavan ja perustavan perheitä. Ristiriita on ilmeinen, eikä nuorille ole tarjolla helppoja ratkaisuja.

Maksukehitys on sovittu vuoteen 2030

Vaikka Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat antavat myönteisen kuvan suomalaisen työeläkejärjestelmän tulevaisuudesta, maksujen alentaminen ei ole ajankohtaista. Kirvesniemi muistuttaa, että osana viimeisintä eläkeuudistusta maksukehityksestä on sovittu aina vuoteen 2030 asti.
– Järjestelmän kestävyyden näkökulmasta tavoitteena on aina oltava tasainen ja tarkoituksenmukainen maksukehitys. Työmarkkinaosapuolien yhdessä sopimasta maksukehityksen tarkastelusta on pidettävä kiinni. Eläkejärjestelmään liittyviä asioita on ylipäätään aina muistettava tarkastella pitkällä aikavälillä.

Eläkejärjestelmän vakautta vahvistaa sijoitusuudistus, joka nostaa pitkän aikavälin tuotto-odotuksia. STTK muistuttaa, että silti kyse on edelleen odotuksista – ei toteutuneista tuotoista.
– Korkeiden odotusten kääntöpuoli on suurempi sijoitusriski. Siksi uudistuksen vaikutuksia voidaan arvioida vasta myöhemmin. Eläkeuudistuksessa myös sovittiin, että hyvät sijoitustuotot käytetään työeläkejärjestelmän rahoitusaseman vahvistamiseen. Järjestelmän on kestettävä myös heikot ajat, ja turvattava eläkkeet kaikissa talouden suhdanteissa.

Lisätietoja STTK:ssa: Else-Mai Kirvesniemi, puhelin 050 346 0847.

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eläkejärjestelmänuorettalous

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