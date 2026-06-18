Kempeleeseen uusia kerrostalokoteja – Lapti käynnistää uuden omistusasuntokohteen rakentamisen Kempeleen keskustassa

Asunto Oy Kempeleen Loiste rakentuu keskeiselle paikalle Asemantielle, uuden Kempeletalon viereen. Viisikerroksiseen taloyhtiöön tulee 28 asuntoa sekä katutasoon liiketila.

Loisteen asunnot ovat kaksioita ja kolmioita, joiden koot vaihtelevat 51,5–81 neliömetrin välillä. Osassa asunnoista pohjaratkaisut ovat muunneltavissa asukkaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi osa kolmioista taipuu myös neliöksi, jotkut avonaiset keittiötilat voi toteuttaa erillisenä keittiönä tai joistain tilavista olohuoneen ja keittiön kokonaisuuksista voi rajata alkovin esimerkiksi työtilaksi. Jokaisessa asunnossa on tilava lasitettu parveke.

– Kempeleessä ei ole muutamaan vuoteen nähty uusia kerrostaloja omistusasumiseen, joten on hienoa päästä käynnistämään Loisteen rakentaminen aivan keskustan palveluiden äärelle. Edellinen Kempeleessä valmistunut omistusasuntokerrostalo oli Laptin rakentama Asunto Oy Kempeleen Asemamestari vuodelta 2023. Loisteessa olemme panostaneet asunnonostajien toivomusten mukaisesti erityisesti isoihin ikkunoihin ja valoisuuteen sekä muunneltaviin pohjaratkaisuihin. Asuntojen tilaratkaisuihin ja tunnelmaan on mahdollista tutustua jo nyt VR-lasien avulla. Kiinnostus on ollut vahvaa, ja asunnoista yli puolet on jo varattu, kertoo aluejohtaja Mikko Lohi Laptilta.

Taloyhtiöön tulee autopaikkoja sekä katoksiin että piha-alueelle. Kaikilla autopaikoilla on sähköauton latausvalmius. Kohde toteutetaan A-energiatehokkuusluokkaan.

Lapti on rakentanut Kempeleeseen viimeisen 15 vuoden aikana jo 10 kerrostaloa, yhteensä lähes 500 asuntoa.