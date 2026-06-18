Kempeleeseen uusia kerrostalokoteja – Lapti käynnistää uuden omistusasuntokohteen rakentamisen Kempeleen keskustassa
17.8.2026 08:30:00 EEST | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote
Lapti aloittaa elokuun aikana uuden kerrostalon rakentamisen Kempeleen keskustaan. Asunto Oy Kempeleen Loisteeseen valmistuu 28 omistusasuntoa loppuvuodesta 2027. Kohde tuo Kempeleeseen uusia kerrostalokoteja omistusasumiseen muutaman vuoden tauon jälkeen.
Asunto Oy Kempeleen Loiste rakentuu keskeiselle paikalle Asemantielle, uuden Kempeletalon viereen. Viisikerroksiseen taloyhtiöön tulee 28 asuntoa sekä katutasoon liiketila.
Loisteen asunnot ovat kaksioita ja kolmioita, joiden koot vaihtelevat 51,5–81 neliömetrin välillä. Osassa asunnoista pohjaratkaisut ovat muunneltavissa asukkaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi osa kolmioista taipuu myös neliöksi, jotkut avonaiset keittiötilat voi toteuttaa erillisenä keittiönä tai joistain tilavista olohuoneen ja keittiön kokonaisuuksista voi rajata alkovin esimerkiksi työtilaksi. Jokaisessa asunnossa on tilava lasitettu parveke.
– Kempeleessä ei ole muutamaan vuoteen nähty uusia kerrostaloja omistusasumiseen, joten on hienoa päästä käynnistämään Loisteen rakentaminen aivan keskustan palveluiden äärelle. Edellinen Kempeleessä valmistunut omistusasuntokerrostalo oli Laptin rakentama Asunto Oy Kempeleen Asemamestari vuodelta 2023. Loisteessa olemme panostaneet asunnonostajien toivomusten mukaisesti erityisesti isoihin ikkunoihin ja valoisuuteen sekä muunneltaviin pohjaratkaisuihin. Asuntojen tilaratkaisuihin ja tunnelmaan on mahdollista tutustua jo nyt VR-lasien avulla. Kiinnostus on ollut vahvaa, ja asunnoista yli puolet on jo varattu, kertoo aluejohtaja Mikko Lohi Laptilta.
Taloyhtiöön tulee autopaikkoja sekä katoksiin että piha-alueelle. Kaikilla autopaikoilla on sähköauton latausvalmius. Kohde toteutetaan A-energiatehokkuusluokkaan.
Lapti on rakentanut Kempeleeseen viimeisen 15 vuoden aikana jo 10 kerrostaloa, yhteensä lähes 500 asuntoa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Lohi, aluejohtaja, Lapti, puh. 045 631 2946, mikko.lohi@lapti.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Lapti lyhyesti
Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi
Vaikuttavaa jälkeä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusliike Lapti Oy
Rakennusliike Laptille myönnetty kolme ISO-sertifikaattia18.6.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Rakennusliike Laptille on myönnetty kolme kansainvälistä ISO-sertifikaattia: ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti sekä ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti.
Ata Gears laajentaa toimitilojaan Tampereen Linnainmaalla26.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Metalliteollisuusyritys ATA Gears investoi merkittävästi tuotantonsa kehittämiseen Tampereen Linnainmaalla. Rakennusliike Lapti on aloittanut laajennustyöt kiinteistöyhtiö Kielon omistamassa Hautalankadulla sijaitsevassa tehdaskiinteistössä. Uusien tilojen myötä ATA Gears laajentaa tuotantoaan ja siirtää Atalassa sijaitsevan pääkonttorinsa Linnainmaalle alkuvuodesta 2027 alkaen.
Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian perusparannus ja rakentaminen alkavat Tampereella26.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian perusparannus ja uudisrakentaminen alkavat kesäkuussa Tampereella. Tampereen tilapalvelut ja Rakennusliike Lapti allekirjoittivat urakkasopimuksen 25.5.2026. Urakassa Tammelan koulun ns. tiilikoulu uudistuu: huonokuntoinen osa puretaan ja korvataan uudisrakennuksella ja suojeltu osa perusparannetaan. Uudistettu koulu avautuu käyttöön elokuussa 2028.
Kastellin uuden liikekeskuksen rakentaminen on alkanut Oulussa28.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Liikekeskus Kastellinkartanon rakentaminen on alkanut Oulun Kastellin kaupunginosassa, vanhan ostoskeskuksen viereisellä tontilla. Kastellinkartano on suunniteltu avattavaksi asiakkaille keväällä 2027.
Joensuuhun rakentuu kahteen uuteen asumisyksikköön yhteensä 120 asuntoa ikääntyneille13.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Rakennusliike Lapti suunnittelee ja rakentaa Pohjois-Karjan hyvinvointialueen – Siun soten käyttöön kaksi ikäihmisten asumispalveluyksikköä Joensuuhun. Rantakylään toteutettavien kohteiden rakentaminen alkoi huhtikuun alussa, ja asumispalveluyksiköt valmistuvat kesällä 2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme