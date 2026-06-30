Helsingin Rudolf Steiner -koulun saneeraus- ja laajennusurakka käynnistyi – rakentajana Jatke

Saneerauksen tavoitteena on taata Helsingin Rudolf Steiner -koulun yli 900 oppilaalle ja noin 140:lle henkilökunnan jäsenelle terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset tilat opiskeluun ja työskentelyyn. 1950-luvulla toimintansa aloittanut koulu tarjoaa opetusta aina esikouluikäisistä lukiolaisille asti molemmilla kotimaisilla kielillä. Koulun oppilaat ja opiskelijat ovat remontin ajan väistötiloissa Helsingin muissa toimipisteissä ja palaavat uudistettuun koulurakennukseen syyslukukaudella 2028.

Peruskorjauksen aikana vanhan koulurakennuksen tekniikka uusitaan kokonaisuudessaan, sisäpuoli remontoidaan ja tiloja muunnellaan nykyisiä tarpeita paremmin palveleviksi. Koulu on ollut vahvasti mukana tilojen suunnittelussa, joiden lähtökohtana on ollut muun muassa toiminnallisuuden kehittäminen. Peruskorjattavien tilojen tunnelma säilytetään alkuperäistä ilmettä mukailevana.

Samalle tontille rakentuva uudisrakennus on pinta-alaltaan noin 3 700 bruttoneliötä ja peruskorjausosa yli 8 000 bruttoneliötä. Osittain puurunkoiseen uudisrakennukseen tulee koulun liikuntasali, näyttämö, ruokala, keittiö, esikoulu ja teknisiä tiloja. Ympäristöarvoja on hankkeessa huomioitu esimerkiksi siten, että laajennusosan tieltä kaadettavien puiden rungot hyödynnetään koulun pihan leikkivälineisiin. Museaalisesti merkittävät ulko-ovet säilytetään ja ennallistetaan.

Vanha koulurakennus on valmistunut kolmessa vaiheessa vuosina 1957–1963, ja se koostuu kolmesta rakennussiivestä. Rakennusta on kertaalleen aiemmin laajennettu, vuonna 1986. Alkuperäisen rakennuksen on suunnitellut Aarne Ervi ja laajennusosan Ulla Markelin. Nyt rakennettavan laajennusosan suunnittelee Davidsson Tarkela Siren Arkkitehdit Oy.



Koulu- ja päiväkotihankkeet ovat Jatkeelle entuudestaan hyvin tuttuja. Jatkeen rakentamana lähivuosina on valmistunut esimerkiksi Pasilan peruskoulu ja päiväkoti, ammattiopisto Varian Vehkalan toimipiste sekä tuoreimpana Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus Espoossa.



”Helsingin Rudolf Steiner -koulun perusparannushanke on hyvää jatkumoa Jatkeen toteuttamille julkisille kouluhankkeille. PJU-urakkamuotona tuo esille Jatkeen osaamista moniulotteisissa hankkeissa, millainen tämäkin vaativa korjaushanke tulee olemaan”, sanoo Jatke Toimitilojen yksikönjohtaja Reima Liikamaa.

”Pitkäaikainen haaveemme yhdestä toimipaikasta koko koululle esikouluikäisistä abiturientteihin asti, molemmilla kotimaisilla, luonnonläheisyydessä, Steiner-elementtejä huomioiden on vihdoin toteutumassa. Yhteistyö koko suunnitteluryhmän kanssa on ollut erittäin hyvää”, sanoo Helsingin Rudolf Steiner -koulun hallintojohtaja Marika Törnblom.